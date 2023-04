Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Ξεκαρδιστικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, "Ποιος Παπαδόπουλος;" μας κρατά ξεχωριστή συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.



Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

Καινούργια «εγκεφαλικά» περιμένουν την Μελίνα και την Περιστέρα όταν βρίσκουν την Άντζυ στο κατάστημα των «Από Καρδιάς» έτοιμη να δώσει συνέντευξη μόνη της σε τηλεοπτική εκπομπή! Την κατάσταση καλείται να σώσει ο Αρίστος, στον οποίο όμως η Άντζυ δεν θα αργήσει να ρίξει τα δίχτυα της ακόμα και με την γυναίκα του στο διπλανό δωμάτιο. Ταυτόχρονα, βέβαια, η Άντζυ δεν σταματάει να πολιορκεί επίμονα και τον Γιάννη και μάλιστα, για να του δώσει το ελεύθερο να κινείται μαζί της τα βράδια, σκαρφίζεται μια τεράστια ψεύτικη παραγγελία, η οποία απαιτεί υπερωρίες και ξενύχτια από την Περιστέρα. Και ο Γιάννης, παρόλο που θέλει να μείνει πιστός στην πιτσούνα του, δεν θα αργήσει να υποκύψει στην πολιορκία της Άντζυ. Όταν μάλιστα βρεθεί μαζί της σε ένα ξενοδοχείο, τον περιμένει μια μεγάλη έκπληξη και… μια γροθιά στην μούρη. Και τώρα, μαζί με τον Αρίστο, πρέπει πάση θυσία να βρουν τρόπο να κρύψουν την αλήθεια από την Περιστέρα, αλλά και να εξηγήσουν τα ανεξήγητα στην Μελίνα που βρίσκει μια κάρτα της Άντζυ στην τσέπη του Αρίστου και αρχίζει να τον υποψιάζεται…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

