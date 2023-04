Κοινωνία

Κακοκαιρία “ILINA”: Που θα “χτυπήσει” τις επόμενες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.



Tο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, για την κακοκαιρία "ILINA" που εκδόθηκε στις 02-04-2023/1200 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σήμερα Τρίτη (04-04-2023) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως τις πρώτες απογευματινές ώρες στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ισχυρές βροχοπτώσεις εκδηλώνονται από χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε τα ξημερώματα η Αττική και η Χίος, όπου η ισχυρή καταιγίδα συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση. Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στη Μυτιλήνη και τη Σάμο, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν σημαντικά προβλήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Η 12χρονη κατονομάζει κι άλλα πρόσωπα - Νέα αίτηση για συμπληρωματική κατάθεση

Τέμπη: “Δεν ξέραμε σε τι κατάσταση θα βρούμε το 6μηνών εγγόνι μου κάτω από τα καθίσματα” (βίντεο)

Ληστεία στην Κυψέλη: Τον χτύπησαν και του άρπαξαν κινητό, χρήματα και αυτοκίνητο