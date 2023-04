Οικονομία

Κικίλιας: Καταφέραμε να έχουμε ένα συνεχιζόμενο τουριστικό προϊόν

Στην επιμήκυνση της σεζόν η οποία πλέον ξεκινά νωρίς την άνοιξη και επεκτείνεται μέχρι τις αρχές του χειμώνα αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

«Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα, Καθαρά Δευτέρα, Απόκριες, 25η Μαρτίου, Πάσχα και από εδώ και πέρα οι ταξιδιωτικοί προορισμοί είναι συνεχώς γεμάτοι» είπε ο Υπουργός στο Open, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί τη λαϊκή οικονομία της χώρας καθώς στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την ελληνική οικογένεια.

«Έχει επεκταθεί η τουριστική περίοδος και πλέον όταν μιλάμε για διακοπές δεν αναφερόμαστε μόνο στους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Από τις αρχές Μαρτίου άρχισαν να έρχονται με απευθείας πτήσεις οι Αμερικάνοι, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί, οι Κινέζοι- που δεν τους είχαμε πέρυσι- και όλοι οι Ευρωπαίοι φυσικά, Ισραηλινοί, και ταξιδιώτες από τη Μέση Ανατολή, και πάμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Άρα, έχουμε ένα συνεχιζόμενο τουριστικό προϊόν» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, στην ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε καθοριστικό ρόλο το rebrandingτης Ελλάδας λόγω της επιτυχημένης διαχείρισης των πρώτων κυμάτων της πανδημίας, όταν τα γρήγορα αντανακλαστικά και οι καίριες πολιτικές παρεμβάσεις (υπερδιπλασιασμός κλινών ΜΕΘ, ανασχεδιασμός του ΕΟΔΥ κλπ) είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταρρεύσει το υγειονομικό σύστημα, όπως συνέβη σε άλλα πιο ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη, και στη συνέχεια να αναπτυχθεί ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα- πρότυπο για τις άλλες χώρες.

Αναφορικά με την πολιτική επικαιρότητα και το κλίμα που επικρατεί την προεκλογική περίοδο, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε την κρισιμότητα της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης και την ανάγκη επικέντρωσης σε θέματα ουσίας και όχι μικροπολιτικής.

«Η ελληνική κοινωνία δεν έχει ασχοληθεί πιο πολύ με τα περιουσιακά στοιχεία ή με οικογένεια Πρωθυπουργού απ’ ότι έχει ασχοληθεί με αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να είμαι δίκαιος, ούτε αυτό που γίνεται με τον κ. Ραγκούση μου αρέσει.

Στη δική μου αισθητική, την πολιτική κουλτούρα, και στον αξιακό μου κώδικα, θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα δεν έχει να δώσει κάτι παραπάνω στον πολίτη προκειμένου να καταλάβει με ψυχραιμία τι προτείνει ο καθένας και να πάει να ψηφίσει. Στα μεγάλα και τα σοβαρά θα συζητήσουμε ποια είναι τα προγράμματά μας; Τι κάναμε και τι θα κάνουμε; Θα συγκριθούμε; Θα δούμε αν και εφόσον έρθει ώρα υπέρτατης ευθύνης ή ανάγκης πώς θα συνεννοηθούμε στα βασικά; Θα πούμε πως θα αυξηθεί το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας ή ποιος μείωσε φόρους και εισφορές, όπως λέω εγώ ότι μειώσαμε εμείς, όπως είπαμε προεκλογικά;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

ΣΥΡΙΖΑ: Σωσίβιο στον τουρισμό αναζητά η κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη υπό το βάρος της τραγικής τους αποτυχίας. Μάταια όμως



Υπό το βάρος της τραγικής του αποτυχίας ο κ. Μητσοτάκης αναζητά -για ακόμα μια χρονιά- σωσίβιο στον τουρισμό.

Μάταια όμως, διότι τόσο τα επίσημα στοιχεία όσο και η αγωνία των ανθρώπων του ελληνικού τουρισμού τον διαψεύδουν οικτρά.

Μπορεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός να πανηγυρίζουν σε κάθε ευκαιρία για τις επιτυχίες τους, η αλήθεια όμως είναι πως η τουριστική κίνηση οφείλεται στην ανάγκη του κόσμου να ταξιδέψει μετά την πανδημία καθώς τα ταξίδια έγιναν μια ανελαστική ψυχοκοινωνική δραστηριότητα . Η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε στη διαχείριση όλων των κρίσεων και με τις πρακτικές της δυσφήμισε τη χώρα μας. Η αλήθεια είναι πως μετά την πανδημία ο τουρισμός δεν κατέρρευσε χάρη στις προσπάθειες του τουριστικού κόσμου και τις επιτυχίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 στον τουρισμό. Την ώρα μάλιστα που ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ικανοποιημένος για την «επέκταση» της τουριστικής σεζόν, οι χειμερινοί προορισμοί και η περιφέρεια όχι μόνο δεν έχουν δει αυτή την «επέκταση», αντιθέτως βλέπουν να γονατίζουν οι τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε ορεινούς και ημιορεινούς προορισμούς στενάζουν υπό το βάρος της ακρίβειας.

Τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ κάνουν λόγο για σημαντική μείωση -21,5% των τουριστικών εσόδων τον Ιανουάριο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019! Αδιάφορο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους εκλεκτούς του.

Αντίστοιχα, μειωμένη κατά -11,2 % (σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ) είναι και η ταξιδιωτική κίνηση για το 2022 σε σχέση με το 2019, παρά τους διθυράμβους της κυβέρνησης. Πληθωρισμός και εκρηκτική αύξηση της ενεργειακής ακρίβειας γονατίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, η κυβέρνηση όμως αρνείται πεισματικά να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξή τους και αρκείται σε λόγια εντυπωσιασμού, κενά περιεχομένου. Η κυβέρνηση 4 χρόνια τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για την πραγματική στήριξη των επιχειρήσεων στον τουρισμό, δεν έχει καταρτίσει σχέδιο, δεν έχει αναβαθμίσει την τουριστική εκπαίδευση παρά τις διαρκείς εξαγγελίες της. Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που διόγκωσε για το φαινόμενο της μεγάλης φυγής καθώς άφησε τους εργαζόμενους χωρίς εισόδημα. Που δεν έκανε τίποτα για το πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων στις τουριστικές περιοχές. Που αντί να καταρτίσει σχέδιο για τις ελλείψεις στον τουρισμό, η αγωνία της ήταν να φέρει φθηνό εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Που διέλυσε τον ΣΕΠΕ και νομιμοποίησε την εργοδοτική αυθαιρεσία με το Νόμο Χατζηδάκη. Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που μειώνει κατά 33% τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται το Υπουργείο Τουρισμού. Που μετά το φιάσκο με τον αναπτυξιακό Νόμο, αφήνει εκτός του Πράσινου Μετασχηματισμού ΜμΕ το 75% των ξενοδοχείων!

Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που στερεί από τον τουρισμό τη δυνατότητα θωράκισης ανασχεδιασμού του τουριστικού μας προϊόντος αγνοώντας τα μηνύματα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. H επιτυχία του τουρισμού δεν μπορεί να εξαρτάται από ευχολόγια! Δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη!

Χρειάζεται σχέδιο και στρατηγική. Χρειάζεται όραμα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέδειξε ότι δεν διαθέτει.

Χρειάζεται ένα προοδευτικό σχέδιο για ένα νέο πραγματικά βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε σε δήλωση της η τομεάρχης Τουρισμού της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, κ. Νοτοπούλου

