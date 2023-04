Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Ιατροδικαστής: Αν δεν είχε το τραύμα στην μηριαία αρτηρία πιθανότατα θα ζούσε

Τι κατέθεσε η ιατροδικαστής, τεχνική σύμβουλος κατηγορουμένου, για τα χτυπήματα στον Άλκη Καμπανό. Σε ποια σημεία διαφωνεί με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Διαφωνίες ως προς τα ιατροδικαστικά ευρήματα στη σορό του 19χρονου Άλκη Καμπανού, διατύπωσε η ιατροδικαστής Κατερίνα Αποστολίδου, καταθέτοντας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ως μάρτυρας υπεράσπισης για λογαριασμό ενός εκ των 12 κατηγορούμενων.

Η ιατροδικαστής πήρε αποστάσεις από τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην ιατροδικαστική έκθεση, την οποία συνέταξε η Λήδα - Καλλιόπη Κοβάτση, εκφράζοντας τις δικές της επιστημονικές απόψεις. Εστιάζοντας στα σημεία όπου διαφωνεί, η κ. Αποστολίδου εκτίμησε ότι ο θάνατος του Άλκη προήλθε από αιμορραγικό σοκ, αποτέλεσμα του χτυπήματος στη μηριαία αρτηρία, το οποίο χαρακτήρισε «τυχαίο», περιγράφοντάς το ως «ατύχημα». Πρόσθεσε δε, πως δεν θεωρεί θανατηφόρες τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο 19χρονος (σ.σ. στο πόρισμά της, η κ. Κοβάτση ανέφερε ότι ο θάνατός του προήλθε από τη συρροή κακώσεων στα κάτω άκρα και το κεφάλι).

Τα τρία σημεία της διαφωνίας

Εξάγοντας τα συμπεράσματά της από την επισκόπηση φωτογραφιών, όπως είπε, κι όχι από την εξέταση της σορού του αδικοχαμένου νεαρού, η ιατροδικαστής επισήμανε στο δικαστήριο τα σημεία όπου διαφωνεί με τη συνάδελφό της κ. Κοβάτση, για την οποία είπε ότι «συνεργαζόμαστε χρόνια και είναι φίλη μου».

Όπως κατέθεσε, στον αριστερό μηρό του Άλκη περιγράφονται δύο τραύματα, τα οποία παρουσιάζονται ως δύο διαφορετικά. «Είναι, όμως, ένα διαμπερές τραύμα, με πύλη εισόδου και εξόδου. Τα τραύματα είναι παρόμοια. Μοιάζει με τραύμα από όργανο που έχει καμπύλη», είπε η μάρτυρας, τονίζοντας πως «σε όποια ιατροδικαστική υπηρεσία να απευθυνθείτε θα σας πουν ότι είναι ένα διαμπερές τραύμα». Όσον αφορά το θανατηφόρο τραύμα, που στην ιατροδικαστική έκθεση περιγράφεται να έχει «ανώμαλα χείλη», η κ. Αποστολίδου παρατήρησε ότι «το περίγραμμά του είναι εντελώς ομαλό».

Ακολούθως, η μάρτυρας αναφέρθηκε στις κακώσεις στο κεφάλι του Άλκη, τονίζοντας τα εξής: «Δεν έχουμε χτύπημα με λοστό στον θανόντα. Είναι με θλων όργανο, τύπου γροθιά ή κλοτσιά. Ακόμα και αν ήταν καλυμμένο το κεφάλι, μία ράβδος θα άφηνε αποτύπωμα. Το τραύμα στο ινιακό οστό θα μπορούσε να προκλήθηκε από πτώση», είπε.

Όσον αφορά την αιτία θανάτου, η ιατροδικαστής - τεχνική σύμβουλος διατύπωσε την επόμενη διαφωνία της. Όπως είπε, ο θάνατος προήλθε από αιμορραγική καταπληξία, τονίζοντας ότι εάν δεν υπήρχε η μηριαία αρτηρία, «η ζυγαριά γέρνει στο ότι θα ζούσε».

«Έχουμε δύο ρωγμώδη κατάγματα, αλλά δεν επέφεραν τον θάνατο. Δεν είχαμε εκτεταμένη αιμορραγία. Αν είχαμε μόνο τραύματα στο κεφάλι δεν θα πέθαινε. Το οίδημα στον εγκέφαλο ήταν προθανάτιο, λόγω κατάρρευσης του οργανισμού. Επειδή έχανε μεγάλες ποσότητες αίματος. Το οίδημα δεν μπορεί να δημιουργηθεί σε 10 λεπτά. Δεν αμφισβητούμε το οίδημα, αλλά δεν είναι τραυματικής αιτιολογίας. Στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τα θύματα, τις πρώτες ώρες έχουν επικοινωνία» είπε η κ. Αποστολίδου, τονίζοντας ότι ο 19χρονος έφερε αμυντικά τραύματα καθώς προσπαθούσε να προστατεύσει με τα χέρια του το κεφάλι.

