Η Φιλανδία είναι και επίσημα μέλος του ΝΑΤΟ

Η Φινλανδία γίνεται σήμερα επίσημα το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ.



Η είσοδος της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ γίνεται την ημέρα της επετείου της υπογραφής της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, στις 4 Απριλίου 1949, επισήμανε ο Στόλτενμπεργκ.

Κατά τη διάρκεια τελετής που θα διοργανωθεί σήμερα το απόγευμα, στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών τoυ ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, η φινλανδική σημαία θα υψωθεί μαζί με τις άλλες συμμαχικές σημαίες, παρουσία του Φινλανδού Προέδρου Σαουλί Νιινίστο.

Ο Στόλτενμπεργκ σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ήθελε να απομακρυνθούν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ από τις χώρες-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης και να κλείσουν οι πόρτες του ΝΑΤΟ σε νέα μέλη, αλλά αντ' αυτού η απάντηση που παίρνει είναι «μεγαλύτερη παρουσία του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας» και η ένταξη της Φινλανδίας.

Ενώ η Φινλανδία και η Σουηδία προσκλήθηκαν μαζί τον περασμένο Ιούνιο να ενταχθούν στη Συμμαχία, η διαδικασία είναι ακόμη σε εξέλιξη για τη Σουηδία, καθώς η Τουρκία και η Ουγγαρία δεν έχουν ακόμη επικυρώσει την ένταξη της χώρας.

Ο Γ. Στόλτενμπεργκ δήλωσε βέβαιος ότι η Σουηδία θα γίνει μέλος της Συμμαχίας. Υπενθύμισε επίσης ότι όλοι οι Σύμμαχοι συμφώνησαν πως η ένταξη της Σουηδίας πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα. Τόνισε, δε, ότι η Σουηδία, λόγω του ειδικού καθεστώτος που έλαβε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο στη Μαδρίτη, είναι τώρα σε πολύ καλύτερη θέση.

Μετά την τελετή ένταξης της Φινλανδίας, οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν με τον Ουκρανό ομόλογό τους Ντμίτρο Κουλέμπα, στο πλαίσο της επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας για να συζητήσουν την υποστήριξη των Συμμάχων, συμπεριλαμβανομένων τρόπων συνέχισης της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων.

