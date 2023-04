Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα αναπηρικά επιδόματα αυξάνονται κατά 8%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τι δήλωσαν ο πρόεδρος του Eurogroup και ο Χρήστος Σταϊκούρας για την ελληνική οικονομία.

«Πράγματι σε λιγότερο από 45 μήνες και μάλιστα μέσα από πολλές αλλεπάλληλες κρίσεις ο τόπος μας κατάφερε να εντάξει τις εθνικές ανάγκες στα ζητούμενα της εποχής, να κάνει άλματα τα βήματά του για να κερδίσει το χαμένο χρόνο ώστε η Ελλάδα να αποτελεί σήμερα την ευχάριστη έκπληξη της Ευρώπης», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Ελληνική Οικονομία: Ανθεκτικότητα, Πρόοδος, Προοπτική».

Ανέφερε ότι τίποτα το 2023 δεν θυμίζει την υπερχρεωμένη χώρα των μνημονίων, με τραυματισμένη και διχασμένη την κοινωνία. «Το καλοκαίρι του 2019 κάναμε μια νέα αρχή. Τέσσερα χρόνια μετά έχουμε καλύψει απώλειες στο μέσο εισόδημα, έχουμε εκτινάξει την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές μας. Το εθνικό προϊόν επανέρχεται στα επίπεδα του 2010 και είμαστε στη δεύτερη ισχυρότερη ανάπτυξη στην ευρωζώνη», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο δείκτης της ανάπτυξης δεν είναι αυτοσκοπός αλλά παράμετρος της συλλογικής ευημερίας και την ατομικής προκοπής. Τόνισε ότι γι' αυτό είναι σημαντικό ότι έπεσε η ανεργία 7 ποσοστιαίες μονάδες και δημιουργήθηκαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας.

Μίλησε επίσης για την αύξηση του κατώτατου μισθού τρεις φορές και τις αυξήσεις που είδαν οι συνταξιούχοι καθώς και για το γεγονός ότι οι ευάλωτοι είχαν δίπλα τους την Πολιτεία.

«Όλα αυτά συνέβησαν ενώ η χώρα αντιμετώπιζε την παγκόσμια πανδημία, την υβριδική επίθεση στα σύνορά της, την διαρκή ενεργειακή αναταραχή και την επιθετική συμπεριφορά των γειτόνων της. Οι λύσεις δεν ήταν ούτε προφανείς, ούτε εύκολες. Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικός κριτής είναι και όσοι αξιολογούν την ελληνική οικονομία. Η εθνική οικονομία αναβαθμίστηκε 12 φορές, βρίσκεται ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα. Συμμερίζομαι την αισιοδοξία του προέδρου του eurogroup. Η Ελλάδα εφόσον από την εκλογές προκύψει σταθερή κυβέρνηση θα ανακτήσει εντός του 2023 την επενδυτική βαθμίδα, θα συνεχίσει την πορεία μείωσης του δημοσίου χρέους», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τον πληθωρισμό είπε ότι μειώνεται αλλά έχουμε δει τα χειρότερα και σήμερα είναι αισθητά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα εξέδωσε με επιτυχία πενταετές ομόλογο μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των εκλογών.

«Τα παραπάνω δεν ήρθαν με το πάτημα ενός κουμπιού. Το 2019 δεν είχα υποσχεθεί θαύματα. Είχα περιγράψει ένα όραμα και είχα μιλήσει για συγκεκριμένο σχέδιο. Είχα δεσμευτεί για ένα, για πολλή και σκληρή δουλειά. Είχα μιλήσει για τολμηρές μεταρρυθμίσεις που θα έκαναν πιο ανταγωνιστική την οικονομία μας. Τέτοιες υλοποιήθηκαν πάρα πολλές», συνέχισε ο πρωθυπουργός ο οποίος έκανε ξεχωριστή αναφορά στο σχέδιο Ελλάδα 2.0.

Επιπλέον μίλησε για την αλλαγή στο δημοσιονομικό μείγμα. «Είχαμε δεσμευτεί ότι θα μειώσουμε τους φόρους και μειώσαμε τους φόρους. Μειώσαμε παραπάνω από 50 φόρους αποκλιμακώνοντας και τις εισφορές», υπογράμμισε. «Ακολουθήσαμε μία ευέλικτη και αναπτυξιακή φορολογική πολιτική. Το κάναμε χωρίς να απειληθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Τελικά το πρωτογενές έλλειμμα του 2022 θα είναι σίγουρα πολύ χαμηλότερο του αναμενομένου. Και ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή μου, το 2023 η χώρα θα παράξει πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο προέρχεται από την ανάπτυξη και όχι από την υπερφορολόγηση», τόνισε.

Μίλησε και για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Είπε ότι από το 45% των κόκκινων δανείων, έχουν πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό. «Όλες οι τράπεζες είναι απόλυτα θωρακισμένες από τις διεθνείς αναταράξεις», επισήμανε. «Χθες ανακοινώθηκε η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων του προγράμματος επιδότησης στεγαστικών δανείων», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι η χώρα μας δεν είναι πλέον πρόβλημα αλλά μέρος της λύσης στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

«Αυτό που έχει σημασία είναι να νιώσει ο πολίτης ότι από αυτούς τους δείκτες προκύπτει και η δική του, καλύτερη ζωή. Το αναγνωρίζουν πιστεύω καλόπιστα ο Ελληνίδες και οι Έλληνες. Η κοινωνία είδε στην πράξη την κολοσσιαία στήριξη μέσα στην κρίση. Θυμούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις την επιστρεπτέα προκαταβολή. Οι εργαζόμενοι θυμούνται ότι το κράτος προστάτευσε τις θέσεις εργασίας. Οι πολίτες βλέπουν το πλεόνασμα του δημοσίου πλούτου να επιστρέφει στο μέσο εισόδημα. Πρόκειται για τα αποτελέσματα της πολιτικής που πρεσβεύουμε», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στις καλύτερες αμοιβές και μεγαλύτερη φροντίδα στους πιο ευάλωτους. «Ενώ οι αναπηρικές συντάξεις αυξήθηκαν, η αλήθεια είναι ότι δεν τις ακολούθησαν τα σχετικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Επέλεξα ως τελευταία συμβολική και ουσιαστική κίνηση την άμεση αύξησή τους κατά 8% ενισχύοντας έτσι σχεδόν 200.000 συμπολίτες μας», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα καλό παράδειγμα της Ευρώπης. Οι Έλληνες είναι οπλισμένοι με περισσότερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Τις εθνικές μας πρωτοβουλίες τις συνόδευαν πάντα και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Συμβάλλαμε στη διαμόρφωση πιο ανθεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Να θυμηθώ το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμασταν παρόντες και ως Έλληνες στην πρόσφατη διαμόρφωση μηχανισμού για τον έλεγχο των τιμών του φυσικού αερίου. Αργήσαμε λίγο όμως η Ευρώπη απέδειξε ότι μπορεί τελικά να καταλήγει σε λύσεις προς όφελος των Ευρωπαίων. Το ίδιο ισχύει για τη μεγάλη πρόκληση των επόμενων μηνών, αναφέρομαι στο νέο σύμφωνο σταθερότητας. Η Ελλάδα έχει καταθέσει πολύ αναλυτικές προτάσεις. Ένα είναι σαφές, ότι οι παλιοί κανόνες είναι αναποτελεσματικοί. Να διδαχθούμε από τα μαθήματα της κρίσης, να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Την πατρίδα μας την πλήγωσε μία κρίση που κράτησε σχεδόν μία δεκαετία. Υπάρχει ακόμα απόσταση που μας χωρίζει από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα σε αρκετούς τομείς. Δείτε το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Αυτή η εθνική αναγκαιότητα απαιτεί τη διατήρηση της χώρας με την ίδια σιγουριά στην ίδια ανοδική τροχιά. Πιστεύω σύντομα θα το σφραγίσει και η επιλογή των Ελλήνων στις εκλογές που έρχονται. Οι πολίτες θα συγκρίνουν και θα κρίνουν, θα ζυγίσουν και θα αποφασίσουν αντιμετωπίζοντας όσα συζητήσαμε σήμερα όχι ως απολογισμό αλλά ως σταθμό μιας συναρπαστικής διαδρομής που μπορεί να επιφυλάξει πολλές ακόμα επιτυχίες. Με ορόσημο την 21η Μαΐου όταν ενωμένοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δώσουν δεύτερη εντολή στην προκοπή ώστε η αυτοδύναμη Ελλάδα να προχωρήσει όπως της αξίζει σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά».

Δεδομένη θεωρούν την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 Πασκάλ Ντόναχιου και Κυριάκος Μητσοτάκης

Καλύτερο του αναμενομένου είναι τελικά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2022, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ελληνική Οικονομία: Ανθεκτικότητα - Πρόοδος - Προοπτική».

Στην εκδήλωση, κατά την διάρκεια της παρέμβασής του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγε ένα βήμα παραπάνω και δεσμεύθηκε με πρωτογενές πλεόνασμα το 2023, το οποίο θα προέλθει, όπως τόνισε χαρακτηριστικά από την ανάπτυξη και όχι από την μεγαλύτερη φορολόγηση. Παράλληλα ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, τόνισε πως ασπάζεται την εκτίμησή του ότι σύντομα η Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα, σημειώνοντας ότι αυτό αναμένεται να συμβεί μέσα στο τρέχον έτος.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Eurogroup απέδωσε τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση για τις επιδόσεις της σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να είναι υπερήφανη για τις επιδόσεις της».

Ο υπουργός Οικονομικών στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι μέσα στην 4ετία η κυβέρνηση κατάφερε να κρατήσει όρθια την κοινωνία και ζωντανή την οικονομία, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση κ.λπ. και αυτό επιτεύχθηκε με μέτρα που ανήλθαν συνολικά στα 57 δισ. ευρώ. Παράλληλα σημείωσε, κάνοντας ένα μικρό απολογισμό της θητείας της κυβέρνησης, ότι χτίστηκε μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, αφού ό,τι υποσχέθηκε προεκλογικά τηρήθηκε. Ανέφερε επίσης ότι στις επερχόμενες εκλογές οι πολίτες είναι εκείνοι που θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν το έργο που παρήχθη την 4ετία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, σημείωσε μεταξύ των άλλων ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος από την Ελλάδα, παρά τις πολλές προκλήσεις που συνάντησε.

Αναφερόμενος στο Έλληνα υπουργό Οικονομικών σημείωσε ότι «ο Χρήστος Σταϊκούρας απολαμβάνει σεβασμού στο Eurogroup», ενώ χαρακτήρισε ιστορική στιγμή την έξοδο της χώρας μας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Σε ότι αφορά την επενδυτική βαθμίδα ο επικεφαλής του Eurogroup σημείωσε ότι «είμαι πεπεισμένος ότι η χώρα θα εξασφαλίσει πολύ γρήγορα την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό οφείλεται στη δουλειά που έχει γίνει».

Σημείωσε επίσης ότι «το επίπεδο του πληθωρισμού είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη. Μολονότι παραδέχομαι ότι οι αυξήσεις στις τιμές, η αύξηση στο κόστος ζωής, έχουν ασφαλώς επηρεάσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χάρη στις αποφάσεις που έγιναν στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών σας είχατε τη δυνατότητα να επέμβετε εκ νέου και να υποστηρίξετε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Αναφερόμενος στις επερχόμενες εκλογές ανέφερε ότι «όταν συγκροτηθεί η νέα κυβέρνηση, θα έχει μία πιο υγιή οικονομική προοπτική, πιο ισχυρά οικονομικά θεμέλια από οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση εδώ και κάποιο καιρό. Αυτό οφείλεται στη δουλειά που έχετε κάνει, στις πολύ δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν σε κάποιες περιπτώσεις».

Στην τοποθέτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης σημείωσε ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί περισσότερο το 2023 από τις αρχικές προβλέψεις και το παραπάνω γεγονός σε συνδυασμό με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2022 που είναι κατά πολύ καλύτερο των προβλέψεων φέρνουν πιο κοντά την επενδυτική βαθμίδα.

Σχολιάζοντας το δίλημμα των εκλογών τόνισε ότι αυτό είναι: οπισθοδρόμηση, αστάθεια, πειραματισμοί και ιδεοληψίες ή πολιτική σταθερότητα, μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη;

Τέλος, ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος τόνισε μεταξύ των άλλων ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην μείωση της φορολογίας που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Η 12χρονη κατονομάζει κι άλλα πρόσωπα - Νέα αίτηση για συμπληρωματική κατάθεση

Ρένα Κουμιώτη: Θλίψη στην κηδεία της αγαπημένης ερμηνεύτριας (εικόνες)

Γλυκά Νερά: Πωλητήριο στο πατρικό της Καρολάιν (βίντεο)