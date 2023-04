Οικονομία

ΟΑΣΑ: Λεωφορεία και τρόλεϊ τραβούν “χειρόφρενο” και την Τετάρτη

Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορήσουν.



Σε εκ νέου στάση εργασίας, για τρίτη ημέρα, από την έναρξη της βάρδιας έως 9 πμ και από 9 μμ έως την λήξη της, προχωρούν αύριο, Τετάρτη 5 Απριλίου, οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ, ζητώντας ασφαλείς και ποιοτικές δημόσιες μαζικές μεταφορές.

Κανονικά θα κινούνται τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στα ΚΤΕΛ, καθώς και τα υπόλοιπα μέσα.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ ζητούν ασφαλείς, σύγχρονες και ποιοτικές συγκοινωνίες, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή καθώς και την τήρηση των δεσμεύσεων της διοίκησης και του υπουργείου όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις προς τους εργαζόμενους.

