Ο Χιου Τζάκμαν πάσχει από καρκίνο του δέρματος

Ο 54χρονος Αυστραλός ηθοποιός, Χιου Τζάκμαν, υποβλήθηκε σε δύο βιοψίες όταν ο γιατρός του παρατήρησε “μικρές ενδείξεις” που θα μπορούσαν να είναι βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Ο Χιου Τζάκμαν που έχει μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτεια αυτή με την υγεία του, εδώ και έξι χρόνια παλεύει με τον καρκίνο του δέρματος και το 2017 αφαίρεσε έξι καρκίνους από το δέρμα του.

Πριν από μερικές ώρες, ο Χιου Τζάκμαν δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και εμφανίστηκε φορώντας έναν επίδεσμο στη μύτη του. Στο εν λόγω βίντεο, ο ίδιος μίλησε για την περιπέτειά του.

Όσα είπε ο Χιου Τζάκμαν

«Γεια σας παιδιά. Ήθελα λοιπόν να το ακούσετε από εμένα, σε περίπτωση που κάποιος με δει στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού», είπε και πρόσθεσε: «Μόλις έκανα δύο βιοψίες. Μόλις πήγα στο γιατρό μου, τον Δρ Iron, ο οποίος είναι φοβερός. Θα μάθω σε δύο ή τρεις ημέρες και μόλις μάθω, θα σας ενημερώσω. Απλά για να σας υπενθυμίσω, ο βασικοκυτταρικός καρκίνος στον κόσμο των καρκίνων του δέρματος είναι ο λιγότερο επικίνδυνος από όλους».

Μάλιστα, ο Χιου Τζάκμαν προέτρεψε τον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με την έκθεση στον ήλιο ενόψει καλοκαιριού.

«Παρακαλώ να φοράτε αντηλιακό. Δεν αξίζει τον κόπο. Όσο κι αν θέλετε να μαυρίσετε, εμπιστευτείτε με. Βάλτε λίγο αντηλιακό. Και πάλι θα περάσετε απίστευτα εκεί έξω, εντάξει; Σας παρακαλώ να είστε ασφαλείς», δήλωσε.

Στη λεζάντα, ο ίδιος έγραψε: «Ξέρω ότι με έχετε ακούσει να μιλάω για τα βασικοκυτταρικά μου καρκινώματα στο παρελθόν. Θα συνεχίσω να μιλάω γι' αυτά, αν χρειαστεί. Και αν αυτό κάνει έστω και σε έναν άνθρωπο να βάλει αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας, τότε θα είμαι χαρούμενος».

Δείτε την ανάρτησή του.

