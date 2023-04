Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει απαντήσεις στους μη προνομιούχους (εικόνες)

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Ίλιον μίλησε μεταξύ άλλων για τα κόκκινα δάνεια και το ζήτημα του υψηλού κόστους στέγασης.

Στο Ίλιον περιόδευσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να δώσει απαντήσεις στους μη προνομιούχους» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας σε φίλους και στελέχη. Ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης έκανε λόγο για «ανάπτυξη της δήθεν εξωστρέφειας, που αντί να δημιουργήσει πολλές και καλές θέσεις εργασίας, οι μισές είναι μερικής απασχόλησης των 500 ευρώ».

Σχετικά με το θέμα των κόκκινων δανείων, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια στο ιδιωτικό χρέος, παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια των funds».

Αναφερόμενος στην ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «ο νόμος του 2010 έσωσε την πρώτη κατοικία χιλιάδων συμπολιτών μας τα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Διαπραγματευτήκαμε το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο απέναντι στην πιο σκληρή τρόικα. Αυτόν τον νόμο ψαλίδισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κατήργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον επαναφέρουμε επικαιροποιημένο με τα σημερινά δεδομένα, ώστε να μη χαθεί καμία πρώτη κατοικία οικογενειών, που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Οικογενειών που με έντιμο τρόπο πάλεψαν, αλλά τα εισοδήματά τους δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας. Θέλουμε να δοθεί μια δίκαιη λύση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και όχι μαζί με τα ξερά –τους στρατηγικούς κακοπληρωτές- να καίγονται και τα χλωρά».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε το οξύ πρόβλημα του υψηλού κόστους στέγασης και επανέλαβε την πρόταση του κόμματος για τη δημιουργία μιας δεξαμενής 150.000 κοινωνικών κατοικιών, που θα διατίθενται με φθηνό ενοίκιο σε οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια. «Εμείς δεν λέμε, όπως ο κ. Μητσοτάκης, “πάρτε χαμηλότοκα δάνεια για να αποκτήσετε νέα περιουσιακά στοιχεία”. Προτείνουμε τη δημιουργία μιας δεξαμενής κατοικιών με χαμηλό ενοίκιο για νέα ζευγάρια, φοιτητές και συνταξιούχους, ώστε λόγω ανταγωνισμού να πέσουν συνολικά τα ενοίκια στα αστικά κέντρα» ανέφερε.

Τάχθηκε υπέρ της φορολόγησης των υπερκερδών των Τραπεζών, που προέκυψαν από το μεγάλο χάσμα μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και των επιτοκίων δανεισμού.

«Έχουμε δώσει δισεκατομμύρια από τους φόρους του ελληνικού λαού για να στηρίξουμε το τραπεζικό σύστημα. Δεν νοείται να μη δίνει ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να οδηγεί σε δυσμενή θέση τους δανειολήπτες» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ως προς το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε στη Βουλή το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας το οποίο και εντόπιζε ποιοι ευθύνονται για την καθυστέρηση της υλοποίησης της σύμβασης 717 για την εγκατάσταση του συστήματος τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο.

«Αντί για την κοκορομαχία μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη, τους καλούμε να πάνε στη Δικαιοσύνη άμεσα όλα τα στοιχεία από την Αρχή Διαφάνειας για να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι πραγματικά έχουν τις ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών» τόνισε.

«Πρέπει να τελειώσει ο εφιάλτης του λαϊκισμού, που υπονομεύει τον δημόσιο διάλογο. Που δεν θέλει να συζητήσουμε για προγράμματα, αλλά να συζητάμε με τσιτάτα. Εμείς ξεκινήσαμε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία θέτοντας το πρόγραμμα στο πεδίο της σύγκρουσης. Δεν άκουσα απάντηση από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, όταν δεσμεύτηκα στον ελληνικό λαό ότι όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί και τα νοσοκομεία θα έχουν διοικήσεις που θα επιλέγονται με ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς. Συμφωνούν με αυτό που λέμε ή θα συνεχίσουν να διορίζουν τα “κομματικά τους παιδιά” εργαλειοποιώντας το κράτος ως λάφυρο στα χέρια τους; Εμείς αντίθετα θέλουμε ένα κράτος εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης αναπτύσσοντας τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Δεν άκουσα να απαντούν στις προτάσεις μας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα κόκκινα δάνεια, την κοινωνική κατοικία. Άκουσα μόνο την αγωνία του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη για το ποιος είναι ο “άγνωστος X”. Δεν είναι αυτοί οι δύο, διότι είναι γνωστό τι έκαναν τα τελευταία οκτώ χρόνια εξαπατώντας τον ελληνικό λαό. Εμείς ζητάμε ισχυρή εντολή για να μπορούμε να επιβάλλουμε το πρόγραμμα, που θα δώσει ευκαιρίες στους αδύναμους Έλληνες και θα μειώσει τις ανισότητες» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Απέναντι σε αυτές τις δύο επιλογές, τον κ. Τσίπρα και τον κ. Μητσοτάκη, μιλάμε για πρόσωπα κοινής αποδοχής. Δεν θα πω, λοιπόν, εγώ με αλαζονικό τρόπο ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, διότι όλα αυτά – όπως και οι προγραμματικές συγκλίσεις –εντάσσονται σε ένα πλαίσιο διαλόγου και συμφωνίας των κομμάτων. Ζητάμε ισχυρή εντολή, για να κάνουμε τη χώρα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα εγγυάται το δημόσιο συμφέρον, το πολιτικό σύστημα θα υπηρετεί προγραμματικές δεσμεύσεις και όχι πελατειακά συμφέροντα για τους εκάστοτε ολιγάρχες» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Οι πολιτικοί μου αντίπαλοι έμαθαν στην τοξικότητα, τη διχόνοια και την απαξίωση του δημοσίου διαλόγου. Δεν θα παίξουμε στο γήπεδό τους. Θα παίξουμε στο γήπεδό μας. Εκείνο του ρεαλισμού και της προόδου» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ακόμη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Αμμοχώστου, Σίμο Ιωάννου, την Τρίτη κατά την οποία επισήμανε μεταξύ άλλων πως τα τελευταία χρόνια η Αμμόχωστος έχει γίνει το επίκεντρο των προκλήσεων της Τουρκίας και των κατοχικών δυνάμεων.

«Το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων παραβιάζει κατάφωρα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που ζητούν την επιστροφή της περιοχής στους κατοίκους της. Δυστυχώς, παρά τις υποσχέσεις για κυρώσεις, αυτές τελικά ποτέ δεν επιβλήθηκαν. Δεν θα πρέπει να αποδεχτούμε τετελεσμένα, τα οποία αποτελούν εμπόδιο για μια βιώσιμη λύση και στρώνουν το δρόμο για την διχοτόμηση της Κύπρου. Είναι θετικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία, όμως αυτή δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο, η υποστήριξη από τη χώρα μας για τη θέση του Γ. Γ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας, του υποψηφίου της Τουρκίας, της χώρας που δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και δεν επιτρέπει στα κυπριακά πλοία να προσεγγίσουν τα λιμάνια της, στέλνει ένα λάθος μήνυμα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

