Life

“Family Game” με “ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΕΣ” και “ΚΟΥΚΟΥΣ” το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «Family Game» με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά θα μας χαρίσει ακόμα ένα διασκεδαστικό βράδυ Σαββάτου.

Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό! Είναι το «FAMILY GAME», με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά, και αυτό το Σάββατο 8 Απριλίου στις 22:00 θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:00

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται στο πλατό του «FAMILY GAME» τις «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΕΣ» και τους «ΚΟΥΚΟΥΣ» για να παίξουν μαζί τους τα πιο αστεία και τρελά παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης.

Για αρχή, οι ομάδες θα περάσουν από το ζαχαροπλαστείο του «FAMILY GAME» για να πάρουν μία γεύση από τις φημισμένες τούρτες του. Μία ομάδα, όμως, θα πάρει τους «γλυκούς» πόντους του γύρου ενώ η άλλη θα μείνει με την «πίκρα».

Αυτό το Σάββατο έρχεται και το νέο παιχνίδι «Κάρφωσέ το». Ποια ομάδα θα καρφώσει τα περισσότερα καλάθια και θα σκαρφαλώσει στον πίνακα του σκορ;

Μετά τα πολλά καρφώματα έρχεται και η «Κρεβατομουρμούρα», αλλά κάποιος πρέπει να μετρήσει την πίεση του Μάρκου, γιατί αυτό το Σάββατο θα φτάσει στα ύψη!

Η πίεση πέφτει και το κέφι ανεβαίνει στο «FAMILY GAME» και όλοι μαζί πάνε στο πιο διασκεδαστικό κέντρο για χορό και τραγούδι. Παίζουν, όμως, με την φλόγα και η φλόγα για να σβήσει χρειάζεται νερό. Γι’ αυτό όλοι μαζί μεταφέρονται στο πιο παγωμένο μέρος για ένα κρύο ντους!

Ποια ομάδα θα καταφέρει, τελικά, να περάσει στον μεγάλο τελικό και να διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 8 Απριλίου στις 22:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Executive Producer: Ντόρα Πνευματικάτου

Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 22:00 στον ΑΝΤ1.