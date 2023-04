Κοινωνία

Δολοφονία στη Χαλκηδόνα: Ο γιος πυροβόλησε με καραμπίνα τη μητέρα του στο κεφάλι (εικόνες)

Σοκάρουν τα νέα ευρύματα για το θάνατο της άτυχης γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 71χρονης γυναίκας, στην περιοχή της Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο το πρωί στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, ως δράστης του εγκλήματος ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος γιος της.

Την εκτέλεσε με κυνηγετική καραμπίνα. Την πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι. Εξ επαφής. Η γυναίκα εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο, καθισμένη στη θέση του συνοδηγού, με την πόρτα ανοιχτή.

Το σπασμένο παράθυρο, πίσω από το συνοδηγό, δείχνει πως ο δράστης, καθόταν πιθανότατα στη θέση του οδηγού, όταν πυροβόλησε, την άτυχη γυναίκα.

Το όχημα είχε νοικιάσει ο γιος της και έτσι γρήγορα οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 34χρονου. Αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι του, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του.

" Είδα δύο αμάξια, η μία πόρτα ηταν ανοιχτή δεν έδωσα σημασία προχώρησα, στην επιστροφή, μετά από καμιά ώρα, είδα την αστυνομία και πλήθος κόσμου Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έγινε αυτό το συμβάν είμαι στεναχωρημένος και συγκλονισμένος είναι στα 50 μέτρα από το σπίτι μου ..." είπε αυτόπτης μάρτυρας.

