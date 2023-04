Οικονομία

Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε στη θάλασσα

Συναγερμός στον Πειραιά. Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα. Σε κατάσταση μέθης ο οδηγός.

Θετικός στην αλκοολομέτρηση, βρέθηκε ένας 47χρονος και μοναδικός επιβαίνων σε ΙΧ όχημα που έπεσε στη θαλάσσια περιοχή Ακτής Βασιλειάδη, πλησίον της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά.

'Αμεσα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν και ανέσυραν τον 47χρονο ημεδαπό οδηγό, ο οποίος νωρίτερα είχε απεγκλωβιστεί με ίδιες δυνάμεις από το όχημα, το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε.

Ο ανωτέρω διακομίσθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ σε διενεργούμενη αλκοολομέτρηση, βρέθηκε θετικός. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε.

