Δένδιας: τετ α τετ με Τσαβούσογλου και Μπλίνκεν στις Βρυξέλλες

Σύντομη συνάντηση είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον Άντονι Μπλίνκεν, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση αρχικά συμμετείχε και η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τζάτσκα, ενώ ακολούθως παρέμειναν οι Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, οι οποίοι είχαν σύντομη συνομιλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύντομη συνομιλία των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας έγινε ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του κλίματος βελτίωσης των διμερών σχέσεων στους τελευταίους μήνες.

Επίσης, σύντομη συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της σημερινής Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

