Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου

Ο άνδρας άνοιξε πυρ, κατά αυτοκινήτου που επέβαιναν τρία άτομα.

Σκηνές "φαρ ουέστ" εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, στο Παλαιό Φάληρο, καθώς άνδρας, άνοιξε πυρ, κατά αυτοκινήτου με τρεις επιβάτες.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ένας 36χρονος πυροβόλησε προς ένα αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν η πρώην σύντροφός του (26 ετών), ο αδελφός της (20 ετών) και ένας ακόμη άνδρας 30 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 20χρονος αλλοδαπός, τραυματίστηκαν από τα πυρά που δέχτηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.