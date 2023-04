Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οι “πράσινοι” πέρασαν με άνεση από τη Ρόδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιθετικός πλουραλισμός και άμυνα, έκαναν τη διαφορά στη Ρόδο, με τον Παναθηναϊκό να γίνεται η δεύτερη ομάδα, μετά τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, που περνάει νικηφόρα εφέτος από την έδρα του Κολοσσού.

Επιθετικός πλουραλισμός και άμυνα, έκαναν τη διαφορά στη Ρόδο, με τον Παναθηναϊκό να γίνεται η δεύτερη ομάδα, μετά τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, που περνάει νικηφόρα εφέτος από την έδρα του Κολοσσού. Οι «πράσινοι», που θα είναι σίγουρα δεύτεροι στην κανονική περίοδο, συνέτριψαν με 96-59 την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 16-5 και υποχρεώνοντας τους «θαλασσί» στην 11η ήττα τους.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος αμυντικά στο παρκέ, περιόρισε στους 10 πόντους του γηπεδούχους στην πρώτη περίοδο και με διάθεση στην επίθεση, έκλεισε το δεκάλεπτο στο +13 (23-10), απέναντι στους «θαλασσί» που είχαν βρει στόχο σε μόλις 5/18 σουτ εντός πεδιάς. Η διάρκεια στο αμυντικό κομμάτι και η σωστή διαχείριση στην επίθεση από τον Χρήστο Σερέλη, που άνοιξε το ροτέισον, όχι μόνο δεν έφερε άγχος στον Παναθηναϊκό, αλλά το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο+23 (52-29 στο 20΄), μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά «διπλού» και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Πέντε «πράσινοι» τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Αγραβάνης με 16 πόντους. Από τον Κολοσσό που είχε χάσει και τη μάχη των ριμπάουντ (29 έναντι 49) διασώθηκε ο Μάικλ Ντίξον με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-23, 29-52, 40-52, 59-96

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάρδαρης, Ξενικάκης, Μηλαπίδης

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 8, Ντίξον 12 (2), Χατζηδάκης 5, Κατσίβελης 1, Γιαννόπουλος 4, Σμιθ 4, Μορέιρα 8, Κόφι 7 (1), Ιορδάνου, Τιγκ 8 (2), Χατζηνικόλας 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Σερέλης): Λι 11 (3), Παπαγιάννης 6, Γουίλιαμς 7 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 8, Μπέικον 10 (1), Π. Καλαϊτζάκης 15 (1), Μποχωρίδης 5 (1), Αγραβάνης 16 (1), Σαμοντούροβ 2, Γκριγκόνις 11 (3), Μαντζούκας, Γκουντάιτις 5.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικία

Παλαιό Φάληρο: πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου

Forbes: Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο - Ποιος εκθρόνισε τον Μασκ