Θεσσαλονίκη: παιδί κατάπιε παιχνίδι (εικόνες)

Σωτήρια η παρέμβαση των γιατρών που έσωσαν τη ζωή του παιδιού.

Παραλίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα παιδάκι 4,5 ετών μετέβη στα Επείγοντα της Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, καθώς είχε καταπιεί κομμάτι από παιχνίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από τις ακτινογραφίες και τις απεικονιστικές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως το παιδί είχε καταπιεί ένα μεταλλικό σκυλάκι από γνωστό επιτραπέζιο παιχνίδι που έπρεπε να αφαιρεθεί άμεσα, καθώς ήταν σε αρκετά δύσκολο σημείο.

Αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για τον ακριβή εντοπισμό του αντικειμένου, αλλά και μετά από εκτίμηση παιδο-ΩΡΛ, υπεβλήθη το πρωί της Τρίτης σε οισοφαγοσκόπηση -πρόκειται για μέθοδο αντιμετώπισης οξέων αποφράξεων του ανώτερου πεπτικού στα παιδιά- υπό γενική αναισθησία για την αφαίρεσή του από τον οισοφάγο.

Οι γιατροί είναι ικανοποιημένοι από την επιτυχημένη απαιτητική επέμβαση και την άμεση απομάκρυνση του αντικειμένου. Το παιδάκι είναι καλά στην υγεία του και νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική.

Στην επέμβαση συμμετείχαν έμπειροι παιδοαναισθησιολόγοι, παιδο-ΩΡΛ και παιδογαστρεντερολόγοι.

Πηγή: voria.gr

