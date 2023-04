Κόσμος

Τραμπ: “Αθώος” δήλωσε ο πρώην πρόεδρος

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε «αθώος» και στις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από το δικαστήριο του Μανχάταν, ύστερα από σχεδόν μία ώρα, αφού νωρίτερα του απαγγέλθηκαν 34 κατηγορίες περί παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων σε σχέση με την καταβολή χρημάτων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς το 2016.

Ο Τραμπ αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση μέχρι τον ορισμό της δίκης. Ο δικαστής δεν του απαγόρευσε τις δημόσιες τοποθετήσεις, προειδοποιώντας τον ότι θα εξετάσει το μέτρο σε περίπτωση που συνεχίσει την εμπρηστική ρητορική του σε ό,τι αφορά τη διαδικασία.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αναμένεται τις επόμενες ώρες στη Φλόριντα, όπου συνεργάτες του είχαν διαρρεύσει πως σκοπεύει να μιλήσει για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του.

Φορώντας σκούρο μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, ο 76χρονος Τραμπ είχε εμφανιστεί ανέκφραστος κατά την άφιξή του και χαιρέτισε τους υποστηρικτές του υψώνοντας τη γροθιά του. Μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου μετά τους δικηγόρους του, χωρίς να πει τίποτα καθώς διέσχιζε τον διάδρομο, και - όπως αναμενόταν - δήλωσε «αθώος» για όσα του καταλογίζονται.

Νωρίτερα, προτού εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή Χουάν Μέρτσαν, ο Τραμπ παραδόθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ. Του πήραν αποτυπώματα, αλλά δεν τον φωτογράφισαν, ούτε του πέρασαν χειροπέδες, σύμφωνα με ανάρτηση ρεπόρτερ της εφημερίδας New York Times στο Twitter.

