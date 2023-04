BCL: η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία κόντρα στην Χάποελ

Αθλητικά

Η Ένωση ηττήθηκε 64-55 από την Χάποελ στην Ιερουσαλήμ, ανήμερα της επετείου των 55 χρόνων από τον πρώτο ευρωπαϊκό διεθνή τίτλο της στο μπάσκετ.

Η κάκιστη εκκίνηση και οι τάσεις αυτοχειρίας της κάθε φορά που επιχειρούσε την ανατροπή, στοίχισαν στην ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση του Basketball Champions League.

Η Ένωση ηττήθηκε 64-55 από την Χάποελ στην Ιερουσαλήμ, ανήμερα της επετείου των 55 χρόνων από τον πρώτο ευρωπαϊκό διεθνή τίτλο της στο μπάσκετ, αλλά και πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της Ελλάδας σε ομαδικό άθλημα.

Το δεύτερο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στις 12 Απριλίου (17:30) στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, εκεί όπου η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 και να τη στείλει σε τρίτο ματς στην Pais Arena στις 19 Απριλίου (19:00) για να διεκδικήσει την πρόκριση στο φάιναλ φορ της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 26-6, 36-24, 49-45, 64-55

