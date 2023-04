Πολιτική

Εκλογές 2023: Υποψήφιος ο Ψαραντώνης

Με ποιο κόμμα κατεβαίνει υποψήφιος στις εκλογές ο Ψαραντώνης, κατά κόσμον Αντώνης Ξυλούρης, αδερφού του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη.

Την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, έκανε ο γραμματέας του κόμματος, Γιάνης Βαρουφάκης, από τον Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου Κρήτης. Όπως σημείωσε ο Ψαραντώνης θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος.

Υπενθυμίζεται πως ο Ψαραντώνης είχε συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΜέΡΑ25 και στις εθνικές εκλογές του 2019.

