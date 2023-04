Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Κόλαση” πυρός στο ανατολικό μέτωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρωσικά και ουκρανικά αεροσκάφη και πυροβόλα συνέχιζαν χθες να σφυροκοπούν θέσεις των αντιπάλων τους.

Ρωσικά και ουκρανικά αεροσκάφη και πυροβόλα συνέχιζαν χθες να σφυροκοπούν θέσεις των αντιπάλων τους στα μέτωπα της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Η ουκρανική πλευρά ανέφερε πως κατέστρεψε δυο συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Οι βομβαρδισμοί του ρωσικού πυροβολικού στην Αβντιίβκα, που παραμένει στα χέρια των ουκρανικών δυνάμεων, συνεχίστηκαν.

Αν και ο άμαχος πληθυσμός έχει διαταχθεί επανειλημμένα να εγκαταλείψει την κοινότητα, κάπου 15 χιλιόμετρα βόρεια από την ελεγχόμενη από τους Ρώσους πόλη Ντονιέτσκ, εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί μερικοί πολίτες, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Μπαράμπας.

«Υπάρχουν ακόμα οκτώ παιδιά στην πόλη, αλλά θα έπρεπε να είσαι πολύ αφοσιωμένος κατάσκοπος για να τα βρεις», είπε ο δήμαρχος στην εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καταγγέλλει παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024

Καιρός: Βροχές στα πεδινά, χιόνια στα ορεινά την Τετάρτη