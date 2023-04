NBA – Αντετοκούνμπο: Περίπατος… στην Ουάσιγκτον

Αθλητικά

Τα «ελάφια» βρίσκονται αγκαλιά με την κατάληψη της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου, με τον Greek Freak να πετυχαίνει το 6ο triple-double της σεζόν και 35ο στην καριέρα του.

Πολύ κοντά στην κατάληψη της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs βρίσκονται οι Μπακς, οι οποίοι επικράτησαν με 140-128 στην έδρα των Γουίζαρντς.

Πλέον τα «ελάφια» χρειάζονται μία νίκη (ή μία ήττα των Σέλτικς) στα επόμενα τρία ματς για να πετύχουν τον στόχο τους και να μπουν ως φαβορί στην τελική ευθεία του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε το 6ο triple-double της σεζόν και 35ο στην καριέρα του, καθώς είχε 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ στον περίπατο του Μιλγουόκι μέσα στην Ουάσιγκτον.

Για ένα ριμπάουντ δεν ήταν «τριπλός» και ο Τζρου Χολιντέι με 26 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ. Εκπληκτική εμφάνιση από τον Μπόμπι Πόρτι με 19 πόντους και 20 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα, ο Κέντρικ Ναν ξεχώρισε από τους Γουίζαρντς με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

