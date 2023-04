Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Κόρα Καρβούνη: Η καταγωγή, ο σύντροφός της και η τηλεόραση

Η «Νίτσα» από τη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» μοιράστηκε στιγμές από την ενδιαφέρουσα ζωή της, μίλησε για την πολυμελή οικογένειά της και την «άτακτη» δίδυμη, ολόιδια, αδελφή της.



Στην παρέα του «The 2Night Show», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Κόρα Καρβούνη. Η ταλαντούχα ηθοποιός, η «Νίτσα» από τη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει,» ξεδίπλωσε την έντονη προσωπικότητά της και μοιράστηκε στιγμές από την ενδιαφέρουσα ζωή της. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την πολυμελή οικογένειά της και την «άτακτη» δίδυμη, ολόιδια, αδελφή της.



«Είμαι μισή Αμερικανίδα. Όλο το όνομά μου είναι Kora May, η κόρη του Μάη, δηλαδή η Περσεφόνη. Το Κόρα είναι δωρική διάλεκτος. Το όνομα είναι ελληνικό και έτυχε να είναι το ίδιο με την αμιγώς Αμερικανίδα γιαγιά μου. Ο πατέρας μου είναι Αμερικάνος και η μαμά Ελληνίδα. Γεννήθηκα τότε που το ζευγάρι μπορούσε να επιλέξει ποιο επίθετο θα πάρει το παιδί και επειδή μεγάλωνα Ελλάδα, πήρα το Καρβούνη. Αλλιώς θα λεγόμουν Σμιθ..

Εγώ μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη και πήγα σε γαλλικό σχολείο. Πριν περάσω στο Εθνικό Θέατρο είχα περάσει στη Γαλλική Φιλολογία γιατί ήταν ζητούμενο. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ξένες γλώσσες και θα ήθελα πολύ να γίνω διερμηνέας. Μιλάω αγγλικά, γαλλικά και καταλαβαίνω ιταλικά, ισπανικά γιατί ξέρω λατινικά. Ο μπαμπάς έμαθε καλύτερα ελληνικά και από Έλληνα αλλά είχε την προφορά. Γνωρίστηκαν στο Κολωνάκι. Ο μπαμπάς μου ήρθε στην Ελλάδα ως στρατιωτικός. Αντί να πάει Βιετνάμ, κληρώθηκε να πάει στα Γιαννιτσά και μετά κατέβηκε προς Αθήνα.

Έχω πολλά αδέρφια γιατί είχε ήδη ο μπαμπάς μου τρία παιδιά, η μαμά μου άλλη μια κόρη και εγώ με την αδελφή μου τη δίδυμη. Συναντιόμαστε με τα αδέρφια μου όσο μπορούμε, γιατί είναι στην Αμερική. Όσο πιο συχνά πηγαίνω στην Αμερική για να τους δω αλλά λόγω δουλειάς δεν μπορώ πολύ. Η μία μου αδελφή είναι μοντέλο και η άλλη εικαστικός και σκηνογράφος» είπε η Κόρα Καρβούνη.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ίδια εξομολογήθηκε: «Με την αδερφή μου είμαστε ομοζυγωτικές. Εγώ ρωτώ την μαμά μου όταν μας βλέπω, δεν μας ξεχωρίζω. Το να είσαι δίδυμος είναι δύσκολο. Μοιράζεσαι την γέννα, την μάνα, ε και μετά να πας και στο ίδιο τμήμα στο σχολείο και να σου λένε α είστε ίδιες. Το παιδί δεν αναπτύσσει προσωπικότητα κι είναι συνέχεια το ένα δίπλα στο άλλο. Έχουμε συνέχεια τους ίδιους φίλους. Η αδερφή μου ήταν πιο άτακτη από εμένα. Η Βικτωρία είναι ένα τέταρτο μικρότερη από εμένα. Μία φορά έδειξε και ταυτότητα. Ήταν σε καφενείο κι ήρθαν δύο παιδιά και της είπαν κ. Καρβούνη συγχαρητήρια. Τους λέει δεν είμαι η Κόρα, είμαι η Βικτωρία. Της λένε δεν ντρέπεστε κ. Καρβούνη να σας δίνουμε συγχαρητήρια και να μας λέτε ότι δεν είστε εσείς; Λέει μισό λεπτό να σας δείξω την ταυτότητά μου. Και στην ταυτότητα ίδιες είμαστε».

Για τον σύντροφό της είπε: «Με τον σύντροφό μου είμαστε 8 χρόνια. Δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά του γάμου. Αισθανόμαστε παντρεμένοι και ο γάμος είναι για την επισημοποίηση. Προτιμώ να κάνω ένα μεγάλο πάρτι. Μέσα μου νιώθω παντρεμένη. Ο σύντροφός μου είναι ηχολήπτης και τον είδα στο Εθνικό Θέατρο και μπουρδουκλώθηκα».



Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο «στοίχημα» που κέρδισαν όλοι οι συντελεστές της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει», αλλά και για ποιο λόγο δεν της έκαναν προτάσεις για τηλεοπτικές παραγωγές.



«Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά και ήταν ένα στοίχημα από όλους μας να πετύχει γιατί την αγαπάμε. Είναι δύσκολο γιατί δεν είναι πλατό. Δουλεύω ξανά με την Κατερίνα Φιλιώτου και έχω γύρω μου ένα σύνολο ηθοποιών που δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Είμαι πολύ τυχερή. Δεν φοβήθηκα την τηλεόραση καθόλου αλλά δεν με παίρνουν. Το αποδίδω σε αυτόν τον χαζό διαχωρισμό ανάμεσα σε εμπορικούς και ποιοτικούς. Εγώ πάντοτε ήθελα να κάνω τηλεόραση και έχω κάνει αλλά πιο σποραδικά ανάμεσα στα χρόνια. Οι Έλληνες ηθοποιοί είναι σπουδαίοι και είναι κρίμα να διαχωρίζονται με αυτές τις ταμπέλες. Οι λεγόμενοι εμπορικοί έχουν χάσει πολλές δουλειές στα λεγόμενα ποιοτικά θέατρα. Κάνουμε την ίδια δουλειά. Τι θέλουμε; Να σας συγκινήσουμε. Δεν κάνουμε διαφορετική δουλειά και ευτυχώς ήρθε ο καιρός και άλλαξε. Θα ολοκληρώσουμε τα γυρίσματα για τη σειρά. Μία σεζόν θα κάνουμε αλλά δεν στεναχωριέμαι. Καμιά φορά δεν χρειάζεται να τα ξεχειλώσουμε τα πράγματα».

