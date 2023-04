“The 2Night Show” - Καράμπελας: To αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον και η “επανάσταση”

Life

Ο επιτυχημένος Peripatetic Concept Maker μοιράστηκε στιγμές από τη ζωή του και περιέγραψε τον επίμονο «αγώνα» που έδωσε, μέχρι να κατακτήσει το όνειρό του.



Στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τον Γιώργο Καράμπελα. Ο επιτυχημένος Peripatetic Concept Maker, και ένας από τους εκκεντρικούς αγοραστές του «Cash or Trash», μοιράστηκε στιγμές από τη ζωή του και περιέγραψε τον επίμονο «αγώνα» που έδωσε, μέχρι να κατακτήσει το όνειρό του.



Μεταξύ άλλων, μίλησε για το αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, για τις σπουδές στη Νομική που δεν του ταίριαζαν, για την καταπιεσμένη καλλιτεχνική του φύση, αλλά και για την προσωπική «επανάσταση» που έκανε μετά την απώλεια του πατέρα του.

Για την οικογένειά του είπε: «Ήταν άνθρωποι της κατοχής και είχαν σύνδρομα. Η μαμά ήταν καταπιεσμένη αρχιτεκτόνισσα. Εγώ μεγάλωσα σε ένα αυστηρό περιβάλλον που δεν επιτρεπόντουσαν αυτά τα πράσινα, ούτε να γίνω χορευτής και για αυτό πήγα νομική. Ακόμα και όταν έφυγε ο πατέρας από τη ζωή και προσπάθησα να αποτινάξω τα βαρίδια της ζωής μου, εκείνη δεν ήταν σε φάση να καταλάβει. Στον μπαμπά μου του τα είπα όλα αλλά δεν τα κατάλαβα. Τους ευγνωμονώ, όμως, για την αγάπη που μου έδωσαν.

Με τον πατέρα μου μαλώναμε. Δεν έγιναν όλα αυτά στην εφηβεία αλλά στο 3ο ή 4ο έτος γιατί όλοι νόμιζαν ότι θα γίνω δικηγόρος. Ή στο τσακίρ κέφι αρχιτέκτονας. Ο ομφάλιος λώρος κόπηκε με τον θάνατο του πατέρα μου. Την έβαλα κάτω και της τα είπα όλα πολύ ωραία, είχα αποκρυσταλλωμένη άποψη για το τι είχε συμβεί. Τα έβλεπαν αλλά εγώ προτίμησα να κάνω μια παρουσίαση».

Μιλώντας για την σύζυγό του ανέφερε: «Είμαστε 20 χρόνια παντρεμένοι και 23 χρόνια μαζί με τη σύζυγό μου. Έχουμε συμφωνήσει να κοιμόμαστε σε ξεχωριστά κρεβάτια. Μεγαλώσαμε και οι δυο σε οικογένειες που συνέβαινε αυτό. Οι γονείς μου κοιμόντουσαν ξεχωριστά αλλά δεν ήταν τσακωμένοι, κάθε άλλο ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Απλώς είχαν αυτό το στυλ ζωής. Το είπαμε σχεδόν και οι δύο ταυτόχρονα. Και το δεύτερο ήταν πώς από τις λίγες φορές που έβαζα τον ζωτικό μου χώρο μπροστά».

Για το εκκεντρικό του στυλ ο Γιώργος Καράμπελας είπε: «Έχω παρεξηγηθεί 100% για το ντύσιμό μου. Ως παιδί στην οικογένεια που ήμουν, τα χρόνια του πανεπιστημίου τα έκρυβα. Τότε ακόμα δεν είχα βρει την αυτοπεποίθηση, φοβόμουν, έκλαιγα. Ψυχοθεραπεία έχω κάνει μόνος μου. Ήμουν κοντά να ζητήσω βοήθεια αλλά ένιωσα ότι επειδή είμαι υπέρ αναλυτικός σαν άνθρωπος τα φτιάχνω και τα αποδομώ όλα. Ένιωσα ότι θα πήγαινα και θα του έκαιγα τον εγκέφαλο. Τα ήξερα δεν χρειάζεται να με ξεκλειδώσει κάποιος. Είχα βαρίδια στους ώμους που εγώ τα άφηνα και έπαθα τον “εκπαιδευμένο ψύλλο”».

