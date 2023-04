Κοινωνία

Κυψέλη: 24χρονη δέχθηκε σεξουαλική επίθεση έξω από το ΟΠΑ

Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 48χρονο δράστη και του πέρασαν χειροπέδες.

Τρόμος για 24χρονη στην Κυψέλη. Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην οδό Σπετσών 12 και Τροίας. Συνελήφθη ο 48χρονος λίγο αργότερα από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το enikos.gr, ο κατηγορούμενος την πλησίασε το βράδυ της Τρίτης (4/4), στις 22:20, και προέβη σε άσεμνες πράξεις.

Η κοπέλα αντιστάθηκε και κάλεσε αμέσως την Αστυνομία. Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 48χρονο Έλληνα και του πέρασαν χειροπέδες.

Πάνω του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

