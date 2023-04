Κοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Φοιτητές καταγγέλλουν ότι τους έδωσαν ληγμένα τρόφιμα (εικόνες)

Σε κατάληψη προχώρησαν οι φοιτητές. Τι καταγγέλλουν για ληγμένα και μουχλιασμένα τρόφιμα.



Σε κατάληψη τελεί το κτίριο διοίκησης (πρυτανεία) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα “Γαιόπολις” από τους φοιτητές με αφορμή προβλήματα που εντοπίστηκαν σε θέματα που έχουν σχέση με την σίτιση των φοιτητών.

"Ληγμένα και μουχλιασμένα συσκευασμένα επιδόρπια δόθηκαν στη φοιτητική λέσχη του Βιόπολις" υποστηρίζουν οι φοιτητές της Ιατρικής Λάρισας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τους ίδιους να διαμηνύουν, μέσω απόφασης του Φοιτητικού Συλλόγου "ότι αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι".

Όπως καταγγέλλουν στα «Φοιτητικά Νέα» "τα συσκευασμένα επιδόρπια που μοιράστηκαν ήταν ληγμένα και βρέθηκε μούχλα σε κάποιο από αυτά. Στις συγκεκριμένες συσκευασίες είχε σβηστεί εσκεμμένα η αναγραφή της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης. Μάλιστα όταν ρωτήσαμε γιατί είχαν αφαιρεθεί οι ετικέτες με τις ημερομηνίες λήξης πήραμε την απάντηση ότι θεωρήθηκαν λανθασμένες" αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Συλλόγου Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής "φέτος ενώ η ακρίβεια σαρώνει, το Πανεπιστήμιο αντί να βρει πόρους για την σίτιση, να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ ή να απαιτήσει αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, μείωσε κι άλλο τους δικαιούχους για την σίτιση. Να σημειωθεί επίσης ότι για πρώτη χρονιά δεν ανακοινώθηκαν συμπληρωματικά αποτελέσματα επιλαχόντων σίτισης. Αυτό το περιστατικό προστίθεται σε όλα τα παρακάτω περιστατικά που έχουν συμβεί την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά.

Συγκεκριμένα:

Οι εταιρίες προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους φέτος με την πληθωριστική κρίση έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις μερίδες, ενώ αρνούνται συχνά να δώσουν συμπλήρωμα στις μικρές μερίδες.

Πολλές μέρες της εβδομάδας τελειώνει το κρέας που έχουν στο μενού στις 14:30 ενώ τα φοιτητικά εστιατόρια είναι ανοιχτά και υποχρεωμένα να παρέχουν φαγητό 12:30-15:30. Στην Ιατρική οι φοιτητές/τριες έχουμε καταλήξει πάρα πολλές φορές να τελειώνουμε την κλινική μας άσκηση στις 15:00 και να τρώμε μόνο ρύζι ή σκέτα μακαρόνια γιατί η εταιρεία δεν παρέχει αρκετές μερίδες προκειμένου να μεγιστοποιήσει το κέρδος της.

Άτομα που δεν είναι δικαιούχοι δεν μπορούν να πληρώσουν ξεχωριστά για το μεσημεριανό και το βραδινό γεύμα τους. Είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν ενιαία 2,30 και για τα δύο γεύματα. Όμως οι σχολές μας βρίσκονται έξω από την πόλη με αποτέλεσμα να μην τρώμε σχεδόν ποτέ το βραδινό που έχουμε πληρώσει. Ταυτόχρονα άμα θέλουμε να σιτιστούμε στην λέσχη στο κέντρο πρέπει μόνο για το βραδινό να πληρώσουμε πάλι 2,30. Αυτό κάνει ξεκάθαρη την αισχροκέρδεια των caterings πάνω στους φοιτητές.

Ύστερα από παρέμβαση των φοιτητών/ριων στην λέσχη του Βιόπολις (καθίσταται ξεκάθαρο, επίσης, ότι ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια στους εργαζόμενους/ες του εκάστοτε catering αλλά στις εταιρείες και στο κεφάλαιο που βάζουν το κέρδος τους πάνω από τις ζωές μας) την Πέμπτη 23/03 και την καταγγελία του ΔΣ του ΣΦΙΛ στην διοίκηση του τμήματος και στην επιτροπή φοιτητικού εστιατορίου πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικός έλεγχος την Παρασκευή στο εστιατόριο του Βιοπολίς όπου βρέθηκε πληθώρα παραλείψεων μεταξύ των όποιων και ληγμένο βούτυρο. Καλούμε την πρυτανεία και την Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι εταιρείες παίρνουν 3.700.000 ευρώ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την σίτιση", αναφέρει ο Σύλλογος Φοιτητών.

Όσον αφορά τα αιτήματα της κατάληψης περιλαμβάνουν ειδικότερα:

Δωρεάν σίτιση για όλους τους φοιτητές

Να φύγουν τα caterings και οι εργολάβοι από την σίτιση. Το πανεπιστήμιο να προσλάβει εργαζόμενους και να διαχειρίζεται μόνο του την σίτιση των φοιτητών

Να κάνει ό,τι χρειάζεται το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η επιτροπή σίτισης και η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας για να βελτιωθεί η ποιότητα και να επαρκεί η ποσότητα του φαγητού

Να γίνονται τακτικά έλεγχοι και να πραγματοποιείται τακτικά δειγματοληψία στα τρόφιμα • Να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για την σίτιση

Να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ.

