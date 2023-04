Αθλητικά

Νίκος Παππάς: Σκέφτομαι να κατέβω για Δήμαρχος Αθηναίων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμος να διεκδικήσει την δημαρχεία της Αθήνας είναι ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, Νίκος Παππάς, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Έτοιμος να διεκδικήσει την δημαρχεία της Αθήνας είναι ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, Νίκος Παππάς, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γκαρντ του Τριφυλλιού, μίλησε στο Radcast και εξέφρασε την επιθυμία του να να θέσει υποψηφιότητα στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.

"Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιδέα έχει γεννηθεί εδώ και καιρό μέσα στο κεφάλι μου, όταν πολλοί φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι με προσέγγιζαν και με παρότρυναν να ασχοληθώ με τα κοινά και την πολιτική γενικότερα", ανέφερε ο Νίκος Παππάς.

"Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή χτύπησε και το τηλέφωνο μου, ύστερα από μια ενέργεια που είχε γίνει. Ήταν η Λιάνα Κανέλλη, η οποία με συνεχάρη και με ευχαρίστησε, παροτρύνοντας με και αυτή να ασχοληθώ με τα κοινά. Το ίδιο συνέβη και με ένα τηλέφωνο του Αλέξη Τσίπρα", σημείωσε ο γνωστός αθλητής.

"Σιγά-σιγά άρχισε να καλλιεργείται πιο έντονα μέσα μου αυτή η ιδέα. Από την άλλη βέβαια, δεν ταυτίζομαι αποκλειστικά με κάποιο κόμμα, άρα τα αυτοδιοικητικά έμοιαζαν για εμένα μονόδρομος. Πόσο μάλλον για έναν τόπο που έχω μεγαλώσει, έχω ανδρωθεί, ξέρω τις ανάγκες, ξέρω τον παλμό της. Έτσι, σκέφτομαι σοβαρά να κατέβω και να διεκδικήσω τον Δήμο της Αθήνας", ανέφερε ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού Νίκος Παππάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καταγγέλλει παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη – φίλος 34χρονου: Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί