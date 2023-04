Οικονομία

“Καλάθι του Πάσχα” - Γεωργιάδης: Η τιμή στόχος για τον οβελία επετεύχθη

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στο "Καλάθι του νοικοκυριού" την 23η εβδομάδα εφαρμογής του.



Στο 89,95% των προϊόντων, που περιλαμβάνονται στο «Kαλάθι του Nοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 23η εβδομάδα εφαρμογής του (5/4/2023 -11/42023), που αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του «Καλαθιού του Πάσχα» (περιλαμβάνει επιπλέον των υπόλοιπων προϊόντων, αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και σοκολατένια αυγά).

Αυτό επισημαίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, προσθέτοντας ότι με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν σήμερα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η μέση τιμή του «Καλαθιού» έχει μείωση -1.5%,

Ειδικότερα, από το σύνολο 1.134 προϊόντων στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

στα 78, ποσοστό 6,88%, η τιμή μειώθηκε,

στα 942, ποσοστό 83,97%, η τιμή παρέμεινε σταθερή

και σε 114, ποσοστό 10,05%, η τιμή αυξήθηκε.

Συγκεκριμένα την εβδομάδα 29/3/2023 η μέση τιμή ήταν στα 127.22 ευρώ και την τρέχουσα εβδομάδα 5/4/2023 διαμορφώθηκε στα 125.31 ευρώ καθώς οι μειώσεις τιμών αν και σε λιγότερα προϊόντα ήταν μεγαλύτερες των μικρών αυξήσεων.

Ταυτόχρονα, πρώτη ημέρα εφαρμογής του «Καλαθιού του Πάσχα» και η τιμή του αρνιού ξεκινά από τα 9,78 ευρώ/κιλό και του κατσικιού από τα 9,90 ευρώ/κιλό, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο αναμένεται περαιτέρω πτώση των τιμών τις επόμενες μέρες.

«Παρά τους αρχικούς φόβους για μεγάλη αύξηση φέτος στις τιμές στο αρνί και στο κατσίκι, η τιμή στόχος των 10 ευρώ επετεύχθη κρατώντας στο «Καλάθι» τις τιμές στα περσινά τελικά επίπεδα», σχολίασε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

23η εβδομάδα εφαρμογής του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» και από τα 1134 προϊόντα, 114 (10.05%) παρουσίασαν αύξηση, 78 (6.88%) παρουσίασαν μείωση, και 942 (83.07%) παρέμειναν σταθερά!

Η μέση τιμή του «Καλαθιού» είχε -1.5% μείωση! Συγκεκριμένα την εβδομάδα 29_03_2023 η μέση τιμή… pic.twitter.com/rHBNTIyh6v — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 5, 2023

Αναλυτικά οι τιμές των προϊόντων στο ακόλουθο link: https://e-katanalotis.gov.gr/

Ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης σε δήλωσή του αναφέρει: «Την ώρα που η ακρίβεια στα καύσιμα και τα τρόφιμα εξακολουθεί να καλπάζει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδοτεί την κερδοσκοπία και τα καρτέλ που έχουν στηθεί με τις ευλογίες της. Η τιμή της βενζίνης σκαρφαλώνει και πάλι στα 2 ευρώ. Ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις από τη μείωση παραγωγής πετρελαίου που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚ. Το νέο «καλάθι» για το Πάσχα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά εντείνει τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους και μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων της γειτονιάς και του αγροτικού κόσμου, επιμένει σε κούφιες υποσχέσεις και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Δεν πείθει πια κανέναν. Οι παραγωγοί, οι έμποροι, και οι καταναλωτές δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Στις εκλογές της 21ης Μαΐου βάζουμε τέλος στην αδικία. Κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή.»

