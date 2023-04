Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε σπείρα που “ξάφριζε” τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών (εικόνες)

Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία τους. Πως εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες και επιχειρηαμτίες.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες, που αφορούν κυρίως το διαδίκτυο, ψεύτικες αγγελίες με θύματα πολίτες και συναλλαγές με θύματα επιχειρήσεις. Η λεία τους ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 87 περιπτώσεις απάτης.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας Αστυνόμου Α’ Τάνου Πέτρου ανέφερε:

"Η πολύμηνη και συστηματική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Συνολικά συνελήφθησαν 15 άτομα και σχηματίσθηκε δικογραφία σε ακόμα 34 άτομα, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης.

Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και 233 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, για το αδίκημα της απλής συνδρομής σε απάτες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ενεργώντας τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τηλεφωνούσαν σε εταιρίες, επιχειρήσεις, καταστήματα ή φυσικά πρόσωπα, δήθεν για εξόφληση χρέους ή καταβολή επιδόματος ή αγοράς μέσω διαδικτυακής αγγελίας.

Στη συνέχεια έστελναν μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στο email των παθόντων, με υπερσύνδεσμο (link) που οδηγούσε σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε την επίσημη σελίδα της τράπεζας και τους ζητούσαν να εισάγουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό, δήθεν για να εγκρίνουν τη συναλλαγή.

Έπειτα αποκτούσαν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό και πραγματοποιούσαν διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων προς τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων, που είχαν «στρατολογήσει» έναντι χρηματικής αμοιβής.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 87 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων οι 6 απόπειρες, που έγιναν το τελευταίο 8μηνο σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Καβάλα, Κρήτη, καθώς και σε άλλες πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Συνολικά τα χρηματικά ποσά που κατάφεραν να αποσπάσουν από τους παθόντες ανέρχονται σχεδόν στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν:

38 χρεωστικές κάρτες και υπολείμματα από 514 κατεστραμμένες κάρτες,

10 βιβλιάρια καταθέσεων,

75 κινητά τηλέφωνα,

20 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

6 αυτοκίνητα,

2 συσκευές καταγραφής εικόνας,

διάφορα κοσμήματα,

το χρηματικό ποσό των 8.310 ευρώ και

πλήθος εγγράφων μεταφοράς χρημάτων.

Επίσης κατασχέθηκαν 1 πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια, 1 πιστόλι κρότου – αερίου και 1 κυνηγετικό όπλο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους πολίτες ότι οι τράπεζες δεν στέλνουν ποτέ sms ή email στα οποία ζητάνε τους προσωπικούς κωδικούς του e-banking.

Αναλυτικές συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. (www.hellenicpolice.gr)"

