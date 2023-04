Πολιτική

Ιωάννινα - Μητσοτάκης: Να αναδείξουμε το ελληνικό brand στην πρωτογενή παραγωγή

Παραγωγικές μονάδες της Ηπείρου επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων συνομίλησε με πολίτες και επιχειρηματίες.



Στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων βρέθηκε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά τις επισκέψεις του σε παραγωγικές μονάδες της Ηπείρου, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, βουλευτές της ΝΔ, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλο Μαρινάκη και στελέχη του κόμματος, ο πρωθυπουργός περπάτησε στους κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης και συνομίλησε με πολίτες και επιχειρηματίες.

Στην διαδρομή του αρκετοί υποστηριχτές του κόμματος έσπευσαν να τον χαιρετήσουν ενώ του εξέφρασαν την πεποίθησή τους, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο νικητής των επερχόμενων εκλογών.

Ο Πρωθυπουργός παρέστη στα εγκαίνια νέας σύγχρονης μονάδας παραγωγής και συσκευασίας φυτικών προϊόντων και σκληρών τυριών.

«Γνωρίζετε το προσωπικό μου ενδιαφέρον όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα αλλά ειδικά για την κτηνοτροφία. Θυμάστε ότι σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε τότε στην Σαμαρίνα με τους εκπροσώπους της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, είχα δεσμευτεί ότι θα αγωνιστούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων του γάλακτος, έτσι ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να παίρνουν τις τιμές που αντιστοιχούν στην ποιότητα του προϊόντος. Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τον παραγωγό, αλλά αφορά και το τελικό προϊόν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Δεν θα κουραστώ να το λέω: δεν υπάρχει επιτυχημένη επιχείρηση χωρίς χαμογελαστούς και ικανοποιημένους εργαζόμενους. Εν προκειμένω στους εργαζόμενους θα προσθέσω και τους χιλιάδες παραγωγούς, οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από την ίδια την επιτυχία της επιχείρησης», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα τη σημασία του ελληνικού brand στην πρωτογενή παραγωγή. «Μία κλαδική αυτο-οργάνωση η οποία έχει ως πρώτο σκοπό να προστατεύσει το προϊόν, να αναδείξει τη μοναδικότητά του και φυσικά να μπορέσει να αγωνιστεί συλλογικά, ώστε το προϊόν αυτό να κατακτήσει ολοένα και περισσότερες αγορές. Νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποια πρώτα πολύ σημαντικά βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Και θέλουμε τις επιχειρήσεις του κλάδου αρωγούς σε αυτήν την προσπάθεια και θέλουμε Δικαιοσύνη.



Και τι σημαίνει Δικαιοσύνη; Δικαιοσύνη σημαίνει να εισπράττουν τις επιδοτήσεις αυτοί που πραγματικά τις δικαιούνται. Δικαιοσύνη σημαίνει επίσης η φέτα η οποία πωλείται ως πραγματική φέτα, να μη βρίσκει ανταγωνισμό από άλλες “φέτες” που είναι φέτες μόνο κατ’ όνομα, διότι δεν πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από την προστασία της ονομασίας προέλευσης», είπε.





Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο Υφυπουργός για Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος και βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργος Αμυράς, οι βουλευτές Ιωαννίνων της ΝΔ Σταύρος Καλογιάννης και Αλεξάνδρα Κεφαλά και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.



Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα τα γραφεία εταιρείας η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη ψηφιακών τραπεζικών συστημάτων, έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ πελατολόγιο σε περισσότερες από 40 χώρες.



Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο εργαστήριο της νεοσύστατης εταιρείας του αγροδιατροφικού τομέα στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου σήμερα έγιναν τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, Βασίλη Ρήτα και Ελένη Πλακούρα, και ξεναγήθηκε στους χώρους εξαγωγής και τυποποίησης, ενώ ενημερώθηκε για τα σχέδια ανάπτυξης νέων, καινοτόμων τροφίμων που θα απευθύνονται και σε αγορές στο εξωτερικό.



Εταιρεία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ήταν ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη μεγαλύτερη και ταχύτερη γραμμή παραγωγής στην Ευρώπη, με δυναμικότητα περί τις 81.000 φιάλες μισού λίτρου ανά ώρα, ενημερώθηκε για τη λειτουργία της εταιρείας από τον ιδιοκτήτη Νίκο Χήτο και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους.





«Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μου δίνεται η ευκαιρία να επισκεφθώ μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική επιχείρηση. Εδώ θα έλεγα ότι χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής Ελλάδος και χαιρόμαστε πραγματικά όταν οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις αισθάνονται ασφάλεια να επενδύουν, να επεκτείνονται, να μεγαλώνουν, να διεκδικούν καινούριες αγορές. Είναι πράγματι εντυπωσιακό, δεν το γνωρίζουν πολλοί, ότι εδώ στην καρδιά της Ηπείρου λειτουργεί η μεγαλύτερη γραμμή εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην Ευρώπη -όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και θέλω να μεταφέρω και από εδώ τη διαρκή στήριξη την οποία θα παρέχει η ελληνική πολιτεία σε όλες τις δυναμικές επιχειρήσεις που μεγαλώνοντας τη δραστηριότητά τους προσφέρουν και πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.





«Έχετε δίκιο να λέτε ότι οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης μέρας είναι αφενός να έχετε ένα ικανοποιημένο, καλά καταρτισμένο και καλά πληρωμένο ανθρώπινο δυναμικό και αφετέρου να προσαρμοστείτε στις επιταγές μιας φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής. Εσείς ήδη το κάνετε, προσθέτοντας ανακυκλούμενο υλικό στις συσκευασίες σας, αλλά τοποθετώντας και φωτοβολταϊκά στις στέγες σας έτσι ώστε να έχετε όχι απλά πιο φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, αλλά και πιο φθηνή ενέργεια. Αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος, ο ψηφιακός και περιβαλλοντικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεών μας και τέτοιες πρωτοβουλίες εξακολουθούμε να τις στηρίζουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Τέλος, να πω και μια κουβέντα για τη συγχώνευση την οποία δρομολογείτε. Όπως ίσως γνωρίζετε έχουμε δώσει μία σειρά από φορολογικά και άλλα κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Είναι σημαντικό το μέγεθος, είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει καλύτερη παραγωγικότητα και καλύτερη ανταγωνιστικότητα και βέβαια καλύτερη θέση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

