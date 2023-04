Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός 19χρονης: Παραδόθηκαν ο γνωστός ράπερ και ο συνεργάτης του που κατηγορούνται

Στην Ασφάλεια Ρεθύμνου παραδόθηκαν ο 24χρονος γνωστός Έλληνας ράπερ κι ο ένας εκ των συνεργατών του, 23 ετών που κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό σε βάρος 19χρονης.

Τόσο σε βάρος του 24χρονου, όσο και κατά δύο συνεργατών του, ενός 23χρονου Έλληνα και ενός 30χρονου ομογενούς από την Αλβανία.

Ο τελευταίος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου, λίγο πριν μπει στο πλοίο της γραμμής.

Η κοπέλα διασκέδαζε με την παρέα της σε συναυλία του γνωστού ράπερ το βράδυ της Κυριακής.

Μετά το τέλος της συναυλίας πήγαν για φαγητό και ξημερώματα εμφανίζεται να ακολούθησε τον 23χρονο στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει το team.

Εκεί ήταν και οι υπόλοιποι. Ήπιαν, κάπνισαν και κάπου εκεί η κοπέλα περιγράφει ότι οι δύο εξ αυτών άρχισαν να γδύνονται, προβαίνοντας σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της και μάλιστα φέρονται να την περιέπαιζαν επειδή δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει και να ανταποκριθεί λόγω του αλκοόλ και του χασίς.

Μία ώρα αργότερα κάλεσε τους φίλους της να την παραλάβουν από την είσοδο του ξενοδοχείου και μετέβη στο σπίτι μιας φίλης της, πρωινές ώρες της Δευτέρας.

