Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Ηλιάδης: Η αναφορά του στο “Μινχάουζεν” έβγαλε εκτός δικαστηρίου την κατηγορουμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατηγορούμενη παρακολουθούσε με προσοχή την κατάθεση του μάρτυρα ιατρού, μέχρι τη στιγμή που αναφέρθηκε στο σύνδρομο Μινχάουζεν οπότε βγήκε από τη δικαστική αίθουσα.





Το επόμενο κομβικό σημείο της νοσηλείας της μικρής Τζωρτζίνας στη μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών εξετάζουν από σήμερα οι δικαστές στη δίκη με κατηγορούμενη την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Με ένταση έκλεισε η κατάθεση του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη, που θα συνεχιστεί μετά το Πάσχα, ο οποίος κλήθηκε από τον συνήγορο της Ρούλας Πισπιρίγκου να απαντήσει για τον ρόλο του ως συντονιστής μεταμοσχεύσεων. Ο κ. Ηλιάδης δέχθηκε ερώτηση από τον συνήγορο «αν αποστέλλει όργανα παιδιών για μεταμοσχεύσεις» στην οποία απάντησε εκνευρισμένος πως «δεν είμαι κούριερ» και δηλώνοντας περήφανος για την συνεισφορά του στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων είπε στον Αλέξη Κούγια πως οι ερωτήσεις του είναι «προσβολή για τους γονείς που έχουν δωρίσει όργανα».

Νωρίτερα, στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Ανδρέας Ηλιάδης Η κατηγορούμενη παρακολουθούσε με προσοχή την κατάθεση του μάρτυρα μέχρι τη στιγμή που αναφέρθηκε στο σύνδρομο Μινχάουζεν οπότε βγήκε από τη δικαστική αίθουσα. Παρών σήμερα στη δίκη ήταν και ο πατέρας της Τζωρτζίνας Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την κρίσιμη μαρτυρία.

Ο εντατικολόγος χαρακτήρισε της ανακοπή της μικρής κάτι «σπάνιο, αιφνίδιο στα παιδιά» περιέγραψε τις κρίσιμες ώρες της διακομιδής του παιδιού. «Ήρθε η μικρή Τζωρτζίνα διασωληνωμένη με τον αναισθησιολόγο κ. Χασαπόπουλο. Διέκρινα μεγάλη ένταση στο πρόσωπο του γιατρού και μας έδωσε τις πρώτες πληροφορίες. Μας ευχήθηκε καλή δύναμη και νιώσαμε την ένταση του».

Μέσα στα επόμενα λεπτά αναφέρθηκε στην κρισιμότητα του περιστατικού λέγοντας: Αντιληφθήκαμε ότι επρόκειτο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ήταν κάτι αιφνίδιο. Ήταν ένα παιδάκι που νοσηλευόταν και δεν προμήνυε κάτι ότι θα υπάρξει κάποιο αιφνίδιο συμβάν. Πήραμε και την πληροφορία ότι υπήρχαν δυο ακόμη θάνατοι στην οικογένεια. Πήραμε επιπλέον πληροφορίες όπως το πόση ώρα έγινε καρδιακή αναζωογόνηση».

«Διαπιστώσαμε ένα φυσιολογικό καρδιογράφημα. Συνήθως όταν τα παιδιά έχουν υποστεί καρδιακή ανακοπή εμφανίζουν μια «έκρηξη» συμπτωμάτων. Εδώ, όσο περνούσαν οι ώρες είχαμε μια σταθερή εικόνα από το καρδιογράφημα» πρόσθεσε ο μάρτυρας.

«Ήταν μια δραματική νύχτα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας ο οποίος πρόσθεσε πως το παιδί σταθεροποιήθηκε στις 5 το πρωί όταν και ενημέρωσε τους «θλιμμένους γονείς» που περίμεναν ότι «θα πολεμήσουμε, θα είμαστε κοντά σας».

Αποκαλυπτικός ήταν ο εντατικολόγος όταν ανακάλεσε στη μνήμη του τη στιγμή που παίρνοντας το ιστορικό της οικογένειας ενημερώθηκε από τη Ρούλα Πισπιρίγκου ότι είχαν φύγει από τη ζωή αλλά δυο παιδιά.

Ο θάνατος της Μαλένας που αποδόθηκε σε ηπατική ανεπάρκεια τον έκανε να επικοινωνήσει με «την κ. Μπάκα γνωστή παιδογκολόγο». «Μίλησα δυο φορές μαζί της και μου είπε ότι δεν είχε πεισθεί πως ήταν ηπατική ανεπάρκεια. Αυτό ήταν σημαντικό για μένα για το πως έπρεπε να κινηθώ και πόσο να επεκτείνω τη διερεύνηση της ασθενούς. Αν υπάρχει ηπατική ανεπάρκεια δεν θα τον τοποθετήσω σε καρδιολογικά αίτια» είπε τονίζοντας πως τα παιδιά δεν πεθαίνουν αιφνιδίως από ηπατική ανεπάρκεια.

Αναφερόμενος δε στο θάνατο της Ίριδας ανέφερε πως «πήγε το μυαλό μου κατευθείαν στο σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου».

Η επόμενη κίνηση του ήταν να απευθυνθεί στον εξειδικευμένο στις αρρυθμίες συνάδελφο του κ. Παπαγιάννη στο Ωνάσειο ενώ «Ξεκίνησε ο περίφημης γονιδιακός έλεγχος». Ο εντατικολόγος χαρακτήρισε «αφρόκρεμα» της χώρας τους γιατρούς που ασχολήθηκαν με την περίπτωση της Τζωρτζίνας. «Απευθυνθήκαμε στον κ. Αναστασάκη που τον παρακάλεσα να μη πάρει χρήματα γιατί η οικογένεια δεν είχε. Είναι πολύ ακριβή διαδικασία, αλλά ο Αναστασάκης το κατάφερε και το έκανε» συμπλήρωσε ο κ. Ηλιάδης.

Οι προβληματισμοί για τη συμπεριφορά της μητέρας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιατρός, ήταν ο πρώτος που είχε εκφράσει προβληματισμό για την συμπεριφορά της κατηγορούμενης, πλέον, μετά την ανακοπή που υπέστη το παιδί η οποία οδήγησε στην εγκεφαλοπάθεια. Μάλιστα, έβαλε στο τραπέζι την πιθανότητα να υπάρχει στη μητέρα το σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου. Σε αυτό ακριβώς το σημείο η κατηγορούμενη βγήκε από τη δικαστική αίθουσα τη στιγμή που ο μάρτυρας άρχισε να εξηγεί την συγκεκριμένη διαταραχή.

«Το «καμπανάκι» ήταν οι δυο αιφνίδιοι θάνατοι και η ανακοπή, η πληροφορία της ηπατικής ανεπάρκειας που δε με πείθει» είπε ο γιατρός και εξήγησε πως ξεκίνησε να εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου.

«Έπρεπε να εξετάσω αν ο φροντιστής, που στην προκειμένη περίπτωση έχει γνώσεις νοσηλευτικής, αρέσκεται στο να έχει γνώσεις σε αυτό το πεδίο. Συνήθως είναι άτομα με προβλήματα στον ψυχικό κόσμο, αλλά αυτό δεν με αφορά. Στόχος μου είναι να προστατεύσω το παιδί γιατί αυτό είναι κακοποίηση παιδιού. Με συμπτώματα φαινόμενα ασφυξίας. Υπάρχουν red flags που με ταρακούνησαν» ανέφερε ο κ. Ηλιάδης ο οποίος απευθύνθηκε σε ιατροδικαστή του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι γονείς, όπως περιέγραψε, αντέδρασαν στην εξέταση από ψυχίατρο. «Οι γονείς της Τζωρτζίνας μου είπαν ότι δεν επιθυμούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Θέλω να αναφέρω κάτι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κυρίας Τσιόλα στην εντατική είχαμε μια συζήτηση. Πίσω από την πόρτα άκουγε η μητέρα της Τζωρτζίνας. Όταν άνοιξε η πόρτα μου είπε «κύριε Ηλιάδη τα άκουσα όλα». Της είπα ότι δεν την αφορά τι λέω με τους συνεργάτες μου».

Ο γιατρός είπε πως περίμενε ότι οι γονείς θα έμπαιναν μετά από αυτό το γραφείο «σαν μαινόμενοι ταύροι», κάτι που δεν έγινε.

Ο κ. Ηλιάδης, ο οποίος έχει μηνυθεί από την οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου, ανέφερε πως στην πραγματικότητα δεν ήθελε να επιστρέψει το παιδί στο σπίτι «έστω και με την υπόνοια».

Οταν το παιδί αποσωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επέστρεψε στο σπίτι και ο κ. Ηλιόπουλος εξακολούθησε να επικοινωνεί μέσω βάιμπερ με τη μητέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στην Θεσσαλονίκη: Άφαντος ο 34χρονος

Κολωνός - 12χρονη: Η επίθεση, ο ιατροδικαστής και η εισαγγελική παρέμβαση για αυξημένη επιτήρηση

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα