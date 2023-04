Πολιτική

Κόρινθος - Τσίπρας: Η πιο ισχυρή αντισυστημική ψήφος είναι η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ομιλία του μετά την περιοδεία στην αγορά της Κορίνθου.



«Το κρίσιμο για τη ζωή μας είναι με ποιες πολιτικές θα κυβερνηθεί η χώρα», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας ενόψει της εκλογικής μάχης της 21ης Μαΐου, απευθύνοντας ανοικτή ομιλία μετά την περιοδεία του στην αγορά της Κορίνθου, όπου συζήτησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάλεσε τους πολίτες να μη δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά που βλέπουν τις τελευταίες μέρες στα μέσα ενημέρωσης, αλλά να δίνουν σημασία στην καθημερινή επαφή με τους απλούς ανθρώπους στις πλατείες, στους δρόμους, στα καφενεία, στους χώρους δουλειάς. Υποστήριξε ότι «τέσσερα χρόνια τώρα αυτό που κυριαρχεί στη ζωή μας είναι η αδικία» και «ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ. Ως εδώ στην απαξίωση, ως εδώ στην εκμετάλλευση, ως εδώ στην εξαπάτηση και την αδικία». Πρόσθεσε ότι «τέσσερα χρόνια τώρα αυτό που επικρατεί είναι η εξαπάτηση της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων και των μισθωτών, η απαξίωση κάθε έννοιας δημόσιου συμφέροντος». «Ένα είναι το συναίσθημα που κυριεύει πλέον τους πολίτες. Ότι ήρθε πια η ώρα να πούμε ως εδώ», είπε, τονίζοντας ότι χρειάζεται «να βγουν μπροστά οι δυνάμεις της εντιμότητας, αλλά και με ένα σχέδιο που θα δώσει ανάσα και προκοπή στον τόπο».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «το κρίσιμο είναι μέχρι τις εκλογές στις 21 του Μάη, να κουβεντιάσουμε για τα πραγματικά προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος μας, να κουβεντιάσουμε για τα προβλήματα». Σημείωσε ότι «τα πραγματικά προβλήματα είναι πάνω από όλα η συρρίκνωση του εισοδήματος, οι εργασιακές σχέσεις, το έλλειμμα της ελπίδας για τη νέα γενιά, η ανασφάλεια που νιώθει ο πολίτης απέναντι σε ένα κράτος εχθρικό, η διάλυση του εθνικού συστήματος υγείας, ο φόβος απέναντι στα κοράκια και τα funds που καραδοκούν να πάρουν την πρώτη κατοικία, την επαγγελματική στέγη και την αγροτική γη». Σχολίασε ότι «αντίθετα, η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, τα Μέσα ενημέρωσης που τους στηρίζουν, δεν θέλουν καθόλου να συζητήσουμε για αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Και δεν θέλουν, διότι δεν έχουν απαντήσεις. Τέσσερα χρόνια τώρα έχουν δώσει δείγματα γραφής. Δεν έχουν να δώσουν απαντήσεις στην ακρίβεια, στη συρρίκνωση του εισοδήματος». Είπε ότι η αισχροκέρδεια είναι ελληνική και πως «δεν γίνεται η χώρα μας να είναι η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη στην τιμή του ρεύματος, της βενζίνης, με τις ακριβότερες τιμές στο σούπερ μάρκετ, ενώ έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν θέλει να δώσει απαντήσεις, για να σχολιάσει ότι «φθάνουν στο σημείο να περνάνε τον κόσμο για μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας». «Έβλεπα προχθές πώς προσπάθησαν να στήσουν με ερασιτεχνικό τρόπο ένα ακόμα σόου στις τηλεοπτικές κάμερες με την επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου, ένα μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών», συνέχισε. «Έφθασαν στο σημείο να ντύσουν ως δήθεν επιβάτες τα στελέχη της ΝΔ στον ΟΣΕ, τους ίδιους τους ανθρώπους που ήταν στο σόου φιάσκο στον σταθμό της Λάρισας για να δείξουν ότι δήθεν υπάρχει σταθμός τηλεδιοίκησης, ενώ ήταν μία απαρχαιωμένη κονσόλα. Τους ίδιους ανθρώπους να παριστάνουν τους επιβάτες και να λένε πόσο ασφαλείς νιώθουν». «Για πόσο ηλίθιους περνάνε τους πολίτες;», ρώτησε. Σχολίασε πως δεν ξέρει αν αυτές τις συμβουλές τους τις δίνουν Αμερικανοί επικοινωνιολόγοι, ενώ παρέθεσε τα λόγια του Αβραάμ Λίνκολν «ότι μπορεί κανείς να κοροϊδέψει όλους μια φορά, να κοροϊδεύει λίγους συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες συνέχεια». «Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό επί 4 χρόνια και να θέλει να τον ξανακοροϊδέψει στην κάλπη της 21ης Μαΐου», τόνισε.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «εξαπάτηση» των συνταξιούχων: «τους έταξε το ‘19 ότι θα διατηρήσει την 13η σύνταξη, που τότε την έλεγαν ψίχουλα και ήταν 1,1 δισ. ετησίως. Έκοψε τα αναδρομικά και εξαπάτησε τους συνταξιούχους ότι δήθεν δεν πρέπει να κάνουν προσφυγές γιατί όσα πάρουν αυτοί που προσέφυγαν θα τα πάρουν και οι άλλοι. Τα δώρα και τις επικουρικές δεν τα πήρε κανείς. Αν αθροίσουμε στα 4 χρόνια πόσο κοστίζει το κόψιμο της 13ης σύνταξης και η μη απόδοση των αναδρομικών, είναι 7 δισ. ευρώ λιγότερα στους συνταξιούχους». Επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εξαπάτηση» της μεσαίας τάξης: «Έταξαν φοροελαφρύνσεις και αυτό που έδωσαν τελικά 4 χρόνια μετά ήταν πρωτοφανείς, τρομακτικές αυξήσεις, το εισόδημα μειώνεται και τελειώνει την τρίτη εβδομάδα του μήνα». Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, για εισόδημα 750 ευρώ μηνιαίως η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί κατά 40%, ενώ σχολίασε ότι «έχουν καταντήσει τη μεσαία τάξη που υποτίθεται ότι θα στήριζαν να πηγαίνει με κουπόνια στο σούπερ μάρκετ και να πληρώνει με κουπόνια τη βενζίνη και το ρεύμα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι έχουν ως σχέδιο την αναδιανομή του πλούτου και της περιουσίας της μεσαίας τάξης και των αδύναμων προς τους λίγους και ισχυρούς. Είπε ότι αυτή η αναδιανομή συντελείται με δύο τρόπους. Από τη μια, «η κυβέρνηση διατηρεί υψηλά τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ. Γιατί το κάνει αυτό όταν οι τιμές έχουν σκαρφαλώσει στο θεό; Για να αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου. Έχουμε αισχροκέρδεια και κρατική αισχροκέρδεια». Είπε ότι 4 δισ. παραπάνω ήταν το 2022 τα έσοδα από ΦΠΑ και «τα δίνει επιδοτήσεις, όχι στον πολίτη αλλά στις εταιρείες ενέργειας για να κρατάνε ψηλά τις τιμές του ρεύματος, στις εταιρείες διύλισης για να κρατάνε ψηλά τις τιμές της βενζίνης, στα σούπερ μάρκετ για να κρατάνε ψηλά στις τιμές». «15 μεγάλες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες το 2022 είχαν κέρδη 20ετίας. Την ίδια ώρα, δεκάδες δισ. είναι οι απώλειες για τη μεσαία τάξη, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχος». Στο ίδιο πλαίσιο έκανε λόγο για «κράτος για γαλάζια παιδιά, ημέτερους, golden boys, χιλιάδες μετακλητούς με αυξημένους μισθούς, και τριπλασιασμό των διευθυντικών στελεχών στις ΔΕΚΟ», ενώ χαρακτήρισε «μεγάλο σκάνδαλο τα 10 δισ. που δόθηκαν σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς σε εταιρείες που δημιουργήθηκαν τρεις ημέρες πριν». «Από τους πολλούς στους λίγους και ισχυρούς και την ίδια ώρα λεηλασία του δημόσιου χρήματος από τις γαλάζιες ακρίδες», τόνισε.

Σημείωσε ότι «η δεύτερη μορφή αναδιανομής έχει να κάνει με την αναδιανομή περιουσίας μέσα από το τσουνάμι των πλειστηριασμών». Υποστήριξε πως «αν εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει αυτό το τσουνάμι πλειστηριασμών». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι απευθύνεται στους αδύναμους, στους μεσαίους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, «που με κόπο ζωής έχουν ένα σπίτι με δάνειο και δεν μπορούν να αποπληρώσουν, που έχει κοκκινίσει και έχει μεταβιβαστεί στα funds και το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκπλειστηριαστεί». Πρόσθεσε ότι «το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 40 δισ., 111 δισ. έχουν φτάσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και 700.000 ακίνητα έχουν περάσει στα χέρια των funds και εταιρειών διαχείρισης, πάνω από 40 δισ. ευρώ η αξία τους». Σημείωσε ότι «το σχέδιο τους είναι να αλλάξουν χέρια» και πως «αυτό είναι το μεγάλο θέμα που πρέπει να απασχολήσει την ελληνική κοινωνία στην πορεία προς τις εκλογές».

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την προστασία πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης και έθεσε το δίλημμα των εκλογών, μεταξύ όλων των άλλων, απευθυνόμενος «σε όλους τους πολίτες, δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους, όχι μόνο στους αριστερούς, στους πολίτες που έχουν δουλέψει και βλέπουν τις περιουσίες τους να απειλούνται»: «Τα διλήμματα είναι προστασία της περιούσιας ή λεηλασία της περιουσίας. Ρύθμιση δανείων ή αναδιανομή περιουσίας από τη μεσαία τάξη στα χέρια των λίγων».

Εκτίμησε δε ότι «η κοινωνία θα αποφασίσει ρύθμιση των δανείων και προστασία της πρώτης κατοικίας» και τόνισε ότι «δεν μπορεί η κοινωνία να γίνει ζούγκλα», «δεν μπορεί να ζήσουμε σε μια χώρα λεηλασίας, δεν μπορεί η μεσαία τάξη και οι αδύναμοι να γίνουν βορά στα χέρια των λίγων».

«Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για τη ζωή μας», τόνισε ο κ. Τσίπρας και είπε ότι «η απλή αναλογική είναι δίκαιο εκλογικό σύστημα και επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν σημαίνει ότι επιλέγουμε να ψηφίσουμε «διαμαρτυρία», αλλά να το πω και διαφορετικά: Η πιο ισχυρή ψήφος διαμαρτυρίας, η πιο ισχυρή αντισυστημική ψήφος είναι αυτή που θα πλήξει το σύστημα που μας κυβερνά εδώ και 4 χρόνια. Το καθεστώς Μητσοτάκη». Σημείωσε ότι «η ψήφος που θα πονέσει και τα συμφέροντα και αυτούς που μας κυβερνούν είναι η ψήφος που θα οδηγήσει στην ήττα της ΝΔ. Και αυτή είναι η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ». «Με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει την επόμενη ημέρα προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, που θα επαναφέρει την δικαιοσύνη, την ελπίδα και την προοπτική. Όχι σε περιπέτειες με δεύτερες και τρίτες εκλογές», υπογράμμισε. Επανέλαβε ότι ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει: «αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, δίκαιο αποτελεσματικό ισχυρό κράτος δίπλα στον πολίτη».

.

Τέλος, σχολίασε ότι «κάποιοι παρουσιάζονται ως δήθεν αντισυστημικοί» και αναρωτήθηκε «τι είδους αντισυστημικοί είναι αυτοί που τα βρίσκουν με το σύστημα και θέλουν να βάλουν στου συνδυασμούς τους εισαγγελείς και δικαστές, που είναι το σύστημα μέσα στο σύστημα;». «Η μάχη απέναντι στον φασισμό, την μισαλλοδοξία, τον μισανθρωπισμό, δεν δίνεται με διάτρητα και αντισυνταγματικά διατάγματα, αλλά με αγώνα καθημερινό, με αλληλεγγύη και στήριξη στον αδύναμο και τον διαφορετικό. Για μια πλουραλιστική και δημοκρατική κοινωνία όπου όλοι θα είναι ίσοι», υπογράμμισε.

Καταληκτικά ανέφερε ότι «στις 21 του Μάη ψηφίζουμε για τη ζωή μας, γυρίζουμε την πλάτη στο άδικο, ξαναφέρνουμε στον τόπο τη δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές και η προοδευτική κυβέρνηση θα δώσει ελπίδα, προοπτική και ανάσα στην συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη – φίλος 34χρονου: Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί

Επίθεση με βιτριόλι: H 38χρονη μέσα από τις φυλακές μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

ΑΣΟΕΕ: βίντεο ντοκουμέντο με την επίθεση στο περιπολικό