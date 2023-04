Κοινωνία

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ: ελεύθερος ο αστυνομικός που πυροβόλησε στον αέρα

Σε βάρος του αστυνομικού, σχηματίζεται σχετική ποινική δικογραφία από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός που πυροβόλησε στον αέρα έξω από την ΑΣΟΕΕ την Τετάρτη (5/4) κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ σε βάρος του έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Ο αστυνομικός είχε συλληφθή και με εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κινούνται άμεσα οι διαδικασίες για την πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών στο συμβάν με τους πυροβολισμούς στα επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Σήμερα, Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, και περί ώρα 12:10 ομάδα περίπου 35 ατόμων εξήλθε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έθεσαν φωτιά σε κάδους, τους οποίους μαζί με άλλα αντικείμενα χρησιμοποιούσαν ως οδόφραγμα.

Περί ώρα 12:30 και ενώ είχε δοθεί σαφής εντολή από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης να μην πραγματοποιούνται διελεύσεις περιπολικών από το σημείο, όχημα της Άμεσης Δράσης με πλήρωμα τρεις αστυνομικούς, δέχθηκε από τα ανωτέρω άτομα απρόκλητη επίθεση με πέτρες, καδρόνια και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο όχημα.

Δύο από τους αστυνομικούς απομακρύνθηκαν άμεσα από το όχημα, ωστόσο ο τρίτος εγκλωβίστηκε και έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού ρίχνοντας στον αέρα.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται σχετική ποινική δικογραφία από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Με εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κινούνται άμεσα οι διαδικασίες για την πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών".

