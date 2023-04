Υγεία - Περιβάλλον

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι νοσηλεύεται στην Εντατική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολες ώρες για τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι.



Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι εισήχθη στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου με έντονη δύσπνοια, λόγω προβλημάτων στο καρδιακό και αναπνευστικό σύστημα, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του Μπερλουσκόνι έχει σταθεροποιηθεί και σήμερα το απόγευμα πρόκειται να τον επισκεφθεί η μεγαλύτερη κόρη του, η Μαρίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καταγγέλλει παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη – φίλος 34χρονου: Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί