Εκλογές 2023: Το πρώτο σποτ της ΚΝΕ (βίντεο)

Με τη μουσική και τους στίχους του συγκροτήματος «Κοινοί Θνητοί» ντύνει η ΚΝΕ το πρώτο της προεκλογικό σποτ ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 21ης Μαΐου, ζητώντας μαχητική και ασυμβίβαστη ψήφο, ταιριαστή με τους αγώνες της νέας γενιάς.

Το πρώτο της σποτ για τις εκλογές 2023, με τίτλο "Αυτοί είμαστε!" και τραγούδι των "Κοινών Θνητών", παρουσίασε η ΚΝΕ, τονίζοντας πως "η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ταιριαστή με τους αγώνες της νέας γενιάς".

«Η μόνη κερδισμένη ψήφος για τον λαό και τη νέα γενιά είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, που εκφράζει τη συνέπεια λόγων-έργων, που δε θα οδηγήσει στην απογοήτευση, που ο λαός και η νεολαία θα τη βρουν δίπλα τους σε κάθε αγώνα, που ασκεί πίεση για 'ανάσες' ανακούφισης, που φωτίζει και ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διέξοδο», τονίζει η ΚΝΕ, παρουσιάζοντας το πρώτο προεκλογικό της σποτ, με τίτλο «Αυτοί είμαστε!» μπροστά την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου.

Η ΚΝΕ προσθέτει: «Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι μαχητική και ασυμβίβαστη, ταιριαστή με τους αγώνες της νέας γενιάς, με την αγωνιστική στάση ζωής και τη θέλησή μας να ζήσουμε καλύτερα.

Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι αντισυστημική, ανατρεπτική και ξεκάθαρη. Σπάει τις νόρμες και δεν μπορούν να τη φέρουν στα μέτρα τους.

Η ψήφος στο ΚΚΕ μένει στο ΚΚΕ. Δε θα βγει στο 'παζάρι' για κυβερνητικές 'καρέκλες', δε θα βγει κάτι άλλο από αυτό που ψήφισες, θα τη βρει η νέα γενιά στους αγώνες για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα, για να διαμορφωθεί ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, που θα βάζει εμπόδια στα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα και θα ανοίγει τον δρόμο της ανατροπής.

Μόνο αυτός είναι ο δρόμος για να εκφράσει στις εκλογές η νέα γενιά την οργή της για όσα ζει, να κάνει τη φωνή της να ακουστεί δυνατά και να συνεχίσει τον αγώνα της από καλύτερη θέση».

Τέλος, η ΚΝΕ ευχαριστεί το συγκρότημα "Κοινοί Θνητοί" για την παραχώρηση του κομματιού τους "Είμαι απ' τα παιδιά".

Δείτε το πρώτο προεκλογικό σποτ της ΚΝΕ:





