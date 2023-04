Οικονομία

Επιτόκια - Στουρνάρας: Είμαστε κοντά στο τέλος των αυξήσεων

Η χώρα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, εκτίμησε ο διοικητής της ΤεΕ, μιλώντας σε συνέδριο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Την πεποίθηση του ότι έχουμε φθάσει κοντά στο τέλος αύξησης των επιτοκίων εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε συνέδριο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η χώρα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όπως ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ «Η ελληνική οικονομία και και οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν από μια μεγάλη κρίση, από τρία μνημόνια και αυτό μας έκανε καλό» για να συμποληρώσει πως οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ικανοποιητική ρευστότητα.

Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εταιρείες ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι μπορούν να διαδραματίσουν διπλό ρόλο στον μετριασμό και τη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: ως διαχειριστές κινδύνων, αλλά και ως επενδυτές, που κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους σε δράσεις που συμβάλλουν στις κλιματικές πολιτικές, το μετριασμό και την προσαρμογή.

Για την ιδιωτική ασφάλιση επεσήμανε ότι η πανδημία, καθώς και οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές ανέδειξαν πέρα από κάθε αμφιβολία το έλλειμα ιδιωτικής ασφάλισης των Ελλήνων καταναλωτών. Κυρίως, όμως, ανέδειξαν ότι το έλλειμμα αυτό εν μέρει μόνο οφείλεται στις δικές τους προσωπικές αντιλήψεις για την ασφάλιση. Όπως είπε, «το έλλειμμα οφείλεται κατά βάση σε μια αδυναμία του κράτους να αναγνωρίσει την ιδιωτική ασφάλιση ως μέσο προστασίας από οικονομικές επιπτώσεις που συνεπάγονται προσωπικοί ή επιχειρηματικοί κίνδυνοι, και μάλιστα συμπληρωματικό, και όχι ανταγωνιστικό, των υφιστάμενων κρατικών και κοινωνικών μηχανισμών».

Όπως ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ είναι ευπρόσδεκτη η θέσπιση κινήτρων που θα διευκόλυναν την αύξηση του μέχρι σήμερα χαμηλού ποσοστού ασφαλιστικής διείσδυσης που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

