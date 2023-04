Κοινωνία

Καιρός: Νέα ψυχρή “εισβολή” σε όλη τη χώρα

Έντονα καιρικά φαινόμενα και πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη. Πού θα χιονίσει. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.

Νέα πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται για αύριο, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ meteo.gr, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, χιόνια στα ορεινά ηπειρωτικά, ενισχυμένους ανέμους έως 6 μποφόρ, κυρίως στα πελάγη και πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, αναμένεται νέα πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από τα δυτικά. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα το βράδυ θα περιοριστούν στην Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων σε νησιωτικά κυρίως τμήματα. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, με ενδεικτικά υψόμετρα πάνω από τα 1500 μέτρα στα κεντρικά και νότια και πάνω από τα 1100 μέτρα στα βόρεια, ενώ στη Δυτική Μακεδονία παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 7 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 14, στη Θεσσαλία από 5 έως 15 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 16 και στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό, Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι προοδευτικά μετά το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση. Αντίθετα, στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι προοδευτικά σε βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικές βροχές, με πιθανότητα για πρόσκαιρη καταιγίδα. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς.

