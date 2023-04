Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Νέες μέρες και ώρα προβολής

Ποιες ημέρες και ποια ώρα θα προβάλλεται το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.



Έχοντας διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία τα Σαββατοκύριακα, το πιο δυνατό παιχνίδι γνώσεων έρχεται στην παρέα μας καθημερινά, από τη Μ. Δευτέρα.

Από 10 Απριλίου, και κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 20:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει παιχνίδι, ρωτάει «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και η αγωνία χτυπάει κόκκινο.

Ο μοναδικός Γρηγόρης δίνει το σύνθημα, οι ερωτήσεις πέφτουν σαν βροχή, οι παίκτες επικαλούνται τη γνώση, τη μνήμη και την τύχη τους και ο «Εκατομμυριούχος» χαρίζει γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα, συναρπαστικές στιγμές και χιλιάδες ευρώ.

Ένας παρουσιαστής… όλα τα λεφτά, παίκτες έτοιμοι για όλα, 15 ερωτήσεις, 3 βοήθειες, 2 μαξιλαράκια και 100.000 ευρώ γι’ αυτόν που θα φτάσει μέχρι το τέλος.

Καθημερινά στις 20:00, θα τεστάρουμε τις γνώσεις μας με τον «Εκατομμυριούχο», διεκδικώντας το έπαθλο της... καλύτερης συντροφιάς!

Πάμε να παίξουμε!

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, από τη Μ. Δευτέρα και καθημερινά στις 20:00.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Αρχισυνταξία: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions

