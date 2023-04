Αθλητικά

Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Με μεγάλα πρόστιμα τιμωρήθηκαν και οι τρεις γηπεδούχες ΠΑΕ. Για ποιο λόγο επιβλήθηκαν.

Με πρόστιμα τιμωρήθηκαν και οι τρεις γηπεδούχες ΠΑΕ των αναμετρήσεων που έγιναν την περασμένη Κυριακή (2/4), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι-οφ της Super League. Η αθλητική δικαστής επέβαλε, συγκεκριμένα, πρόστιμο 11.500 ευρώ στον ΠΑΟΚ για το ματς με την ΑΕΚ, 8.500 ευρώ στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα με τον Βόλο και 6.000 ευρώ στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι με τον Αρη.

Παράλληλα, και σε ό,τι αφορά τα πλέι-άουτ, ο ΠΑΣ Γιάννινα τιμωρήθηκε με χρηματική ποινή 5.500 ευρώ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ και ο Ιωνικός με 8.500 ευρώ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Στον φροντιστή της ομάδας της Νίκαιας, Νίκο Κάτσικα, επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 15 ημέρες και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Αντίθετα, για το ίδιο ματς, απαλλάχθηκε ο προπονητής του Αστέρα, Ακης Μάντζιος.

