Πρέσβης του Ισραήλ στον ΑΝΤ1: το “ευχαριστώ” στην Ελλάδα και η ενεργειακή συνεργασία

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, για την μεγάλη επιχείρηση για την ανατροπή της τρομοκρατικής επίθεσης αλλά και τις σχέσεις των δύο χωρών.

Του Αντώνη Σεφερλή

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις ελληνικές αρχές, για την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης, απευθύνει ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα. Ο Νόαμ Κάτζ μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για την στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ισραήλ στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

"Είναι ευκαιρία να πω «σας ευχαριστώ», ευχαριστώ την ΕΥΠ, ευχαριστώ την ελληνική αστυνομία και την ελληνική κυβέρνηση για τη συνεργασία και την αποτροπή αυτής της απόπειρας να βλάψουν αθώους ανθρώπους, Εβραίους, Ισραηλινούς και Έλληνες εξίσου". είπε αρχικά ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα.

Με αυτά τα λόγια, ο Πρέσβης του Ισραήλ Νόαμ Κατζ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις ελληνικές αρχές για την προστασία Ισραηλινών ζωών στη χώρα μας και τόνισε στη συνέχεια πως το καθεστώς Αγιατολάχ του Ιράν είναι ο κύριος εξαγωγέας τρομοκρατίας και αστάθειας όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και πιο μακριά. "Προσπαθούν ακόμα να χτίσουν πυρηνικές δυνατότητες και αυτό είναι απειλή στην παγκόσμια τάξη, στη παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη". ανέφερε.

Σχετικά με τα ενεργειακά πρότζεκτς όπως το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και τον αγωγό East Med, ο Νόαμ Κατζ ανέφερε: "Ο αγωγός East Med είναι στον τραπέζι, γιατί οι χώρες συμφώνησαν ότι αν είναι οικονομικά πραγματοποιήσιμο θα πρέπει να υποστηριχθεί και να προωθηθεί. Ή άλλα πρότζεκτς όπως πλωτές πλατφόρμες υγροποιημένου φυσικού αερίου και εξαγωγή φυσικού αερίου."

Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ, ο πρέσβης επεσήμανε: "Οι σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ είναι συμπαγείς και δυνατές και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Είναι στρατηγική η σχέση και η συνεργασία και τίποτα δε θα συμβεί εις βάρος αυτής της πολύτιμης συνεργασίας για το Ισραήλ και την Ελλάδα. Λίγες εβδομάδες πριν υπογράψαμε το ετήσιο πλάνο δράσης που συμπεριλαμβάνει πολλές κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προμήθειας εξοπλισμών".

