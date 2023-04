Αθλητικά

Βόλος - ΑΕΚ: εύκολη νίκη για την Ένωση

Με ένα γκολ από το 9ο μόλις λεπτό, η ΑΕΚ "καθάρισε" την αναμέτρηση.

Ένα γκολ του Ορμπελίν Πινέδα από το 9ο, μόλις, λεπτό ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα δε χρειάστηκε να φορτσάρει για να πάρει τους τρεις βαθμούς που την ανέβασαν στους 66, με τους γηπεδούχους του Κώστα Μπράτσου να μένουν στους 40.

Με πίεση ψηλά, η ΑΕΚ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις. Η σέντρα-σουτ του Νίκλας Ελίασον δε βρήκε συμπαίκτη στο 3', αλλά στο 9ο λεπτό ήρθε το 0-1. Ο Σουηδός εξτρέμ έβαλε την κόντρα, ο Σέρχιο Αραούχο με το κεφάλι έδωσε στον Λιβάι Γκαρσία που έστρωσε για το γκολ του Πινέδα από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την κατοχή χωρίς να απειλούν μα ούτε και να απειλούνται ιδιαίτερα. Η κεφαλιά του Ντομαγκόι Βίντα στο 26' δεν είχε δύναμη ενώ το φάουλ του Λιβάι στο 33' δε βρήκε στόχο.

Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, το μόνο αξιοσημείωτο ήταν ο μυϊκός τραυματισμός του Ογκνιέν Οζέγκοβιτς που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Οι Θεσσαλοί μπήκαν στο δεύτερο με διάθεση να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα. Στο 51', μάλιστα, δημιούργησαν και την λεπτή τους ευκαιρία, με τον Μίλος Ντέλετιτς να σεντράρει, αλλά τον Γιώργο Αθανασιάδη να είναι σε ετοιμότητα στην κεφαλιά του Έργκις Κάτσε.

Οι «κιτρινόμαυροι» έβρισκαν περισσότερους χώρους, με τον Πινέδα να γίνεται και πάλι επικίνδυνος στο 58', όταν στο σουτ που επιχείρησε η μπάλα κόντραρε και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Μπόρις Κλέιμαν. Στο 64', ο Ντέλετιτς έκανε το λάθος, αλλά ο Αθανασιάδης δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει το σουτ του Ντέλετιτς.

Η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 69', με τον Λιβάι να κλέβει από το λάθος του Αντόνιο Λούνα, να περνάει και τον Κλέιμαν, αλλά να αστοχεί με το δεξί από πλάγια θέση. Ο τερματοφύλακας του Βόλου με το πόδι απέκρουσε το διαγώνιο πλασέ του Αραούχο στο 77' ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα το σουτ του Στίβεν Τσούμπερ βρήκε δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά.

Ενα σουτ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που μπλόκαρε ο Κλέιμαν στο 87', ήταν η τελευταία αξιόλογη φάση της αναμέτρησης που έστειλε την ΑΕΚ, χωρίς να υπολογίζεται ο αγώνας του Άρη με τον Παναθηναϊκό, στην κορυφή της κατάταξης κι άφησε τον Βόλο στην έκτη θέση κι εκτός ευρωπαϊκών εισιτηρίων.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκάνησα).

Κίτρινες: Ντέλετιτς.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Σιέλης, Εσκοβάλ, Λούνα, Τσοκάνης (89' Μεταξάς), Κάτσε (80' Καρτάλης), Γκάχι, Τάχατος (46' Μπαριέντος), Ντέλετιτς (88' Μεθκίδα), Οζέγκοβιτς (42' Πιρές).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Μοχαμάντι, Ρότα, Βίντα, Τζαβέλλας, Γιόνσον, Πινέδα (74' Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (84' Γαλανόπουλος), Λιβάι (75' Τσούμπερ), Αραούχο (84' Φερνάντες), Ελίασον (90'+3' Σιμάνσκι).

