Λευκό τιγράκι: σε κρίσιμη κατάσταση η μικρή Χασίγια

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται το λευκό τιγράκι που κάποιος εγκατέλειψε σε κάδο έξω από το Αττικό Πάρκο.

Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις για την υγεία της Χασίγια, της νεαρής λευκής τίγρη, που αφέθηκε σε κάδο σκουπιδιών έξω από το Αττικό Πάρκο.

Παρά τις προσπάθειες για να σωθεί το λευκό τιγράκι, η κατάσταση της υγείας της φαίνεται να επιδεινώνεται σε τέτοιον βαθμό, που εξετάζεται ακόμη και η ευθανασία,

Οι 12 κτηνίατροι που την παρακολουθούν δυστυχώς σκέφτονται ακόμη και την ευθανασία, αφού όπως λένε το τιγράκι δεν θα έχει καμία ποιότητα ζωής. Οι εξετάσεις του ήταν απελπιστικές, έδειξαν ότι πάσχει από σοβαρή μεταβολική νόσο, που της προκαλεί κατάγματα.

Της αφαιρέθηκε μάλιστα και μεταλλική λάμα, που της είχε τοποθετήσει ο άνθρωπος, που την απέκτησε παράνομα και την κακοποίησε.

Για την δυσάρεστη εξέλιξη της κατάστασης έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες εισαγγελείς, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος κ. Σταθουλοπούλου και η Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα, που εποπτεύει την υπόθεση σε ανώτερο επίπεδο.

Μάλιστα όπως ενημέρωσε η Νατάσσα Μπομπολάκη, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι, «Νέμεσις», το τιγράκι έχει σπασμένα κόκαλα και τα πνευμόνια του συμπιέζονται. Έπαθε ανακοπή και έδωσαν αγώνα να το επαναφέρουν.

