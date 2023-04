Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Από τα Γιάννενα υψώνεται το κύμα της νίκης για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση

Είμαι ακόμα πιο αποφασισμένος να συγκρουστώ με ότι κρατάει την πατρίδα μας πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στα Ιωάννινα.

«Έχουμε κάνει πολλές συγκεντρώσεις σε αυτή την αίθουσα, αυτή όμως είναι μακράν η μεγαλύτερη. Τα Γιάννενα, η Ήπειρος, στέλνουν σήμερα το δικό τους μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Από αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπώ, υψώνεται το κύμα της νίκης, το κύμα που στις 21 Μαίου θα φέρει μία νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση για να πάμε την πατρίδα μας πιο ψηλά και πιο μακριά για μία δεύτερη εντολή στην προκοπή, για να προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά, μόνο μπροστά», τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στα Ιωάννινα και προσέθεσε: «Έχω έρθει πολλές φορές στην Ήπειρο. Στον δρόμο προς τις κάλπες είμαι ακόμα μια φορά δίπλα σας. Σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας»..

Μαζί θα υλοποιήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η πατρίδα μας

Είναι αλήθεια πως εδώ και 4 χρόνια περάσαμε ως χώρα και ξεπεράσαμε πολλά. Μαζί βιώσαμε και στιγμές οδυνηρές όπως στα Τέμπη. Είναι δοκιμασίες που αποκάλυψαν διαχρονικά κενά και αδυναμίας, νησίδες ενός αναχρονιστικού χθες που αντιστέκεται και πρόλαβε να μας εκδικηθεί πριν το ξεριζώσουμε κάνοντας ακόμα πιο επιτακτική τη μάχη εναντίον του.

Είμαι ακόμα πιο αποφασισμένος να συγκρουστώ με όλες εκείνες τις εστίες που κρατάνε την πατρίδα μας πίσω. Θα το κάνουμε μαζί. Θα υλοποιήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Όλες αυτές οι αντιξοότητες που μας έτυχαν δεν μας λύγισαν γιατί η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στους δοκιμαζόμενους πολίτες και τις δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις. Κρατήσαμε όρθια την κοινωνία, την οικονομία, την εργασία. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να μην αναγνωρίζει ότι η Πολιτεία στάθηκε στο πλευρό του. Δεν υπάρχει εργαζόμενος που δεν γνωρίζει ότι η Πολιτεία πλήρωσε τους μισθούς για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας.

Στρέψαμε το βλέμμα μας πρωτίστως σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη γιατί είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας. Είμαστε και η υπεύθυνη ΝΔ γιατί όλα αυτά τα κάναμε χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

Η κυβέρνηση έκανε πράξη αυτά που υποσχέθηκε

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες αυτή η κυβέρνηση έκανε πράξη αυτά που υποσχέθηκε. Το πρώτο που είχα πει ήταν ότι θα ανατάξουμε την οικονομία. Σας είπα τότε ότι θα επιστρέψουμε στη μεσαία όσα στέρησε από αυτήν η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα πει ότι θέλω κοινωνία ενωμένη, ότι πρέπει να βγει επιτέλους η οικονομία από την καθήλωση και είχα δεσμευτεί ότι θα ξαναδώσουμε στην Ελλάδα τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη και ότι θα βρεθούμε απέναντι στο διχασμό και την πόλωση.

Ξεχωριστή επιτυχία η μείωση της ανεργίας και οι 300.000 νέες θέσεις εργασίας

Σήμερα έχουμε μειώσει παραπάνω από 50 φόρους. Έλεγα το 2019 ότι ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 30% , τον μειώσαμε κατά 35%. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι πια παρελθόν, ο φόρος γονικών παροχών καταργήθηκε έως τις 800.000 ευρώ, μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 4 μονάδες και είχα δεσμευτεί το 2019 ότι πρόθεσή μου είναι να αυξήσω τον κατώτατο μισθό με ρυθμό διπλάσιο της αύξησης του ΑΕΠ. Τον ξεπεράσαμε αυτό το στόχο.

Σκύψαμε και με προσοχή των απομάχων της εργασίας, για πρώτη φορά έχουμε μόνιμες αυξήσεις σχεδόν 8% στους συνταξιούχους ύστερα από 12 χρόνια. Εισέπραξαν ενίσχυση και εκείνοι που συνεχίζουν να αδικούνται από τη διαβόητη προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσω μία επιτυχία της κυβέρνησης είναι για το γεγονός ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες μειώσαμε την ανεργία κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες και δημιουργήσαμε 300.000 νέες θέσεις εργασίας πολλές από τις οποίες είναι καλοπληρωμένες. Τα νέα παιδιά που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης για πρώτη φορά σκέφτονται να επιστρέψουν.

Είχα πει ότι δεν μπορούμε να παίξουμε με τα εθνικά μας θέματα, ότι δεν μπορουμε να ανεχτούμε η Ελλάδα να είναι ξέφραγο αμπέλι και τη λογική ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Πετύχαμε οι παράνομες μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Κρατήστε ένα στοιχείο. Το 2015 το 75% όλων όσοι έμπαιναν παράνομα στην Ευρώπη ήταν από την Ελλάδα. Σήμερα είναι κάτω του 10%. Τα ακριτικά νησιά ανακουφίστηκαν. Τελειώσαμε με την αθλιότητα της Μόριας, οι δομές φιλοξενίας εκσυγχρονίστηκαν. Είναι πολιτική που αναγνωρίζεται και στην Ευρώπη ως ορθή. Αναγνωρίζει και περιφρουρεί τα ελληνικά σύνορα τα οποία είναι και ευρωπαϊκά, επεκτείνοντας τώρα και το τεχνητό εμπόδιο στον Έβρο. Κάποιοι πηγαίνουν μέχρι του σημείου να διεκδικούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μη χρηματοδοτεί ένα τέτοιο έργο. Ο φράχτης θα κατασκευαστεί, είτε με ευρωπαϊκούς, είτε με εθνικούς πόρους γιατί αποτελεί εθνική αναγκαιότητα.

Η φωνή μας ακούγεται δυνατή και σεβαστή σε όλα τα διεθνή φόρα

Μας δυναμώνουν πάνω από όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, χωρίς αργίες και διακοπές, είναι όρθιοι και ξύπνιοι για να μπορούμε εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι, τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτή είναι μόνο μία όψη της γαλάζιας αψίδας. Η άλλη αναδεικνύεται από την αμυντική διπλωματία. Σήμερα διευρύνουμε την επιρροή μας παντού, από τη Β. Αμερική μέχρι την Ιαπωνία, τα Βαλκάνια όπου η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά σε ρόλο πρωταγωνιστή. Η φωνή μας πια ακούγεται δυνατή και σεβαστή σε όλα τα διεθνή φόρα. Από το αμερικανικό κογκρέσο και τον ΟΗΕ μέχρι τις Βρυξέλλες και τις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις στην ΕΕ όχι ως το κακό παιδί της Ευρώπης, αλλά ως μια χώρα υπερήφανη, ισότιμη η οποία πια μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά και να ακούγεται η φωνή της παντου με αυτοπεποίθηση και ισχύ. Μπορούμε μετά από 4 χρόνια να πούμε ότι ποτέ στη μεταπολίτευση καμία κυβέρνηση δεν συνάντησε τόσα μεγάλα προβλήματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τόσες κρίσεις.

Τώρα μπορούμε να γίνουμε Ευρώπη παντού και σε όλα

Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα δηλώσω ότι δεν είμαστε αλάθητοι και θα έχω το θάρρος να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί όταν αντιμετωπίζω σφάλματα. Μπορούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και διαρκώς να προσπαθούμε να γινόμαστε καλυτεροι. Αυτή η εμπειρία αποτελεί μια ξεχωριστή εθνική παρακαταθήκη. Έγιναν όλα τέλεια; Προφανώς όχι.

Όταν ζήτησα την εμπιστοσύνη σας το 2019 δεν υποσχέθηκα θαύματα, υποσχέθηκα σκληρή δουλειά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ξέρω ότι έχουμε μεγάλες δυσκολίες, ότι οι μισθοί στον τόπο μας είναι ακόμα χαμηλοί, ότι τα νέα παιδιά δυσκολεύονται να βρουν στέγη, ότι αυτό το σύστημα υγείας έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ότι στην Παιδεία οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν πρέπει να έχουν συνέχεια και ότι στο δημόσιο ψηφιοποιήθηκαν οι συναλλαγές, πρέπει να γίνουν υπεύθυνες και οι συμπεριφορές. Μας το δίδαξε το τελευταίο ατύχημα.

Αν μέχρι σήμερα καταφέραμε να μείνουμε Ευρώπη - δεν πρέπει να ξεχνάμε τι πήγε να γίνει το 2015 - τώρα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε Ευρώπη και να γίνουμε Ευρώπη παντού και σε όλα. Η Ελλάδα του 2023 δεν θυμίζει τη χώρα των κλειστών τραπεζών, των φόρων, της ανεργίας , του διεθνούς περιθωρίου. Χθες υποδεχθήκαμε τον πρόεδρο του eurogroup. Τι είπε; Είπε ότι μετά τις εκλογές η νέα κυβέρνηση θα έχει πιο υγιή οικονομική προοπτική και αυτό οφείλεται στη δουλειά που κανατε και στις δύσκολες αποφάσεις, μια δουλειά που ενίσχυσε την ανθεκτικότητά σας. Είναι η καλύτερη αναγνώριση της σημαντικής προόδου που πετύχαμε όλοι μαζί.

Με μια οικονομία η οποία πρωταγωνιστεί πια στην ανάπτυξη. Από το 2015 έως το 2019 η ελληνική οικονομία ήταν ουραγός στην ανάπτυξη στην ευρωζώνη, σήμερα είμαστε πρωταθλητές, με ρεκόρ επενδύσεων, εξαγωγών, εσόδων από τον τουρισμό.

