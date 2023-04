Κόσμος

Σικάγο: ένοπλη εισέβαλε στον Πύργο Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε "lockdown" βρέθηκε ο Πύργος Τραμπ στο Σικάγο μετά την είσοδο ένοπλης γυναίκας.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Σικάγο, όταν ένοπλη γυναίκα μπήκε μέσα στον Πύργο Τραμπ, την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικές δυνάμεις (SWAT) έχουν «σφραγίσει» το κτίριο από την στιγμή που ενημερώθηκαν πως η ένοπλη γυναίκα μπήκε σ' αυτό.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό δεν αφορά τρομοκρατική απειλή και λαμβάνει χώρα στον 27ο όροφο του κτιρίου. Εκεί φέρεται να είναι το διαμέρισμά της και πηγαίνοντας μέσα με μία καραμπίνα στις 11:35 το πρωί, ακούστηκε να λέει πως «κουράστηκα να με κακοποιεί ο σύζυγός μου».

#Update: Just in - Video footage of near the #Trump tower in #Chicago being surrounded by SWAT and police vehicles, after a women had entered the building with a rifle. pic.twitter.com/lpS3A4mkxy — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 5, 2023

Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι έχει κλειδωθεί σε έναν χώρο, ενώ η είσοδος και η έξοδος από το κτίριο έχει απαγορευθεί.

#Breaking: Just in - Reports that a women entered #Trump tower in #Chicago with a rifle, Police and SWAT teams have surrounded Trump Tower. pic.twitter.com/h6KBidHf6o — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 5, 2023

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντοναλντ Τραμπ αφέθηκε ελεύθερος την Τρίτη χωρίς εγγύηση μέχρι τον ορισμό της δίκης, μετά τις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρέσβης του Ισραήλ στον ΑΝΤ1: το “ευχαριστώ” στην Ελλάδα και η ενεργειακή συνεργασία

Καιρός: Νέα ψυχρή “εισβολή” σε όλη τη χώρα

Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό