Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: μεγάλη νίκη με ανατροπή για τους ερυθρόλευκους

Οι Πειραιώτες, ήταν οι νικητές στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στο "Γ, Καραϊσκάκης" για τα play off της SuperLeague.

Τεράστια νίκη -με ανατροπή- σημείωσε ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 3-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής των play off της Super League και παρέμεινε σε απόσταση... βολής απ’ την κορυφή και το «δίδυμο» του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Οι Πειραιώτες ήταν αποφασιστικοί και μεταμορφωμένοι αγωνιστικά -στο ντεμπούτο του «υπηρεσιακού» Ζοσέ Ανιγκό στον πάγκο τους- κι έβαλαν στα... σχοινιά τον δικέφαλο του Βορρά, μολονότι βρέθηκαν πίσω το σκορ απ’ το γκολ του Μπράντον Τόμας. Οι Μπακαμπού (15ο εφετινό γκολ), Μασούρας και Ελ Αραμπί (με πέναλτι) πέτυχαν τα γκολ της ανατροπής για τους «ερυθρόλευκους», που πάνε πλέον με άλλη ψυχολογία στο κυριακάτικο (9/4, 21:00) ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο κι έχασε μεγάλες ευκαιρίες με τους Μπιέλ (1’), Μπακαμπού (14’) και Φορτούνη (19’), όμως ο Κοτάρσκι κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ.

Στο 22’ Ζίβκοβιτς είδε την κίνηση του Σάστρε δεξιά, ο Ισπανός έκανε το γύρισμα προς την περιοχή κι ο Μπράντον Τόμας έβαλε το πόδι του, προλαβαίνοντας τον Παπασταθόπουλο κι έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Οι Πειραιώτες έχασαν άλλες δύο ευκαιρίες με τους Μπακαμπού (25’) και Ρέαμπτσιουκ (45’, απέκρουσε ο Κοτάρσκι), όμως στο δεύτερο 45λεπτο ήταν καταιγιστικοί. Στο 59’ ο Ρέαμπτσιουκ μοίρασε την μπάλα στον Σεντρίκ Μπακαμπού, ο οποίος με ένα πανέμορφο πλασέ με το δεξί από τα αριστερά εκτός περιοχής βρήκε δίχτυα για το 1-1.

Στο 78’ ο Αραμπί έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Χάμες πήρε την κεφαλιά-πάσα, ο Κουλιεράκης δεν μπόρεσε να διώξει και ο Μασούρας με κεφαλιά πρόλαβε τον Κοτάρσκι κάνοντας το 2-1. Ο Ολυμπιακός συνέχισε το ίδιο επιθετικά και στο 85’ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Ζίβκοβιτς, το οποίος μετέτρεψε σε γκολ ο Ελ Αραμπί δύο λεπτά αργότερα (87’) με μία... ρισκαδόρικη εκτέλεση, που διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τους «ερυθρόλευκους».

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία).

Κίτρινες: Παπασταθόπουλος, Βρουσάι – Κουλιεράκης, Α. Ζίβκοβιτς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοσέ Ανιγκό): Πασχαλάκης, Μπα, Παπασταθόπουλος (57' Σισέ), Ροντινέι, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ, Φορτούνης (77' Βρουσάι), Μπιέλ (77' Μασούρας), Βαλμπουενά (60' Χάμες), Μπακαμπού (77' Αραμπί).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Ντόουγκλας, Φιλίπε Σοάρες (81' Σβαμπ), Α. Ζίβκοβιτς (89' Ρικάρντο), Τάισον (68' Καντουρί), Κωνσταντέλιας (68' Νάρεϊ), Μπράντον (69' Ολιβέιρα).

