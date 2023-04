Παράξενα

Ηράκλειο: Φανάρι... κοιτάζει στο πεζοδρόμιο (εικόνες)

Φανάρι για... γέλια και για κλάματα που προκαλεί σύγχυση στους οδηγούς...

Αίσθηση έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο της Κρήτης ένα φανάρι κυκλοφορίας το οποίο είναι στραμμένο στο … πεζοδρόμιο και όχι στον δρόμο. Μάλιστα, σύμφωνα με την cretapost, το φανάρι είναι δεμένο πρόχειρα με πλαστικό καλώδιο.

Το φανάρι βρίσκεται συγκεκριμένα στη λεωφόρο Ιωνίας και έχει τοποθετηθεί πρόσφατα. Όπως είναι αναμενόμενο, προκαλεί σύγχυση στους οδηγούς που δεν ξέρουν πότε πρέπει να σταματήσουν και πότε να ξεκινήσουν.

