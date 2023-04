Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Ρόμπερτ Κένεντι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ

Μέλος της της πολιτικής δυναστείας των Κένεντι και μορφή του αντιεμβολιαστικού κινήματος στις ΗΠΑ, διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, 69 ετών, μέλος της πολιτικής δυναστείας των Κένεντι και μορφή του αντιεμβολιαστικού κινήματος στις ΗΠΑ, κατέθεσε τα απαιτούμενα έγγραφα για να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Θα διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος, επιβεβαιώνουν τα έγγραφα που κατέθεσε στην ομοσπονδιακή εκλογική επιτροπή (FEC).

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 80 ετών, δεν έχει επισημοποιήσει ακόμη την υποψηφιότητά του για την επανεκλογή του, πάντως αναμένεται να το κάνει.

Ο κ. Κένεντι είναι ανιψιός του άλλοτε προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και γιος του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, που δολοφονήθηκαν και οι δύο ενώ ασκούσαν τα αξιώματά τους.

Δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα, διασπείρει θεωρίες συνωμοσίας, ιδίως για τα εμβόλια, για δυο δεκαετίες και μετατράπηκε σε μορφή του αντιεμβολιαστικού κινήματος εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Είναι επισήμως ο δεύτερος διεκδικητής του χρίσματος των Δημοκρατικών. Στις αρχές Μαρτίου, ανακοίνωσε πως θα το διεκδικήσει η Μαριάν Γουίλιαμσον, συγγραφέας, 70 ετών.

Στην άλλη πλευρά, πέραν του ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η πρώην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι, ο πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο Έισα Χάτσινσον και ο επιχειρηματίας Βίβεκ Ραμασουάμι έχουν ήδη ανακοινώσει επίσημα πως διεκδικούν το χρίσμα του GOP. Αναμένεται πάντως να εκδηλωθούν αρκετοί ακόμη.

