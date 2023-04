Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: Η “Βασίλισσα” συνέτριψε τους Καταλανούς

Η Ρεάλ ανέτρεψε τα προγνωστικά και την ήττα της στο Μπερναμπέου και προκρίθηκε στο τελικό του Κυπέλλου.

Με μία άκρως εμφατική ανατροπή και τον Καρίμ Μπενζεμά να «γράφει Ιστορία», η Ρεάλ Μαδρίτης «ισοπέδωσε» την εν δυνάμει πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου», στη ρεβάνς του 0-1 του πρώτου αγώνα στο «Μπερναμπέου» και με το εντυπωσιακό 4-0 προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του Copa del Rey, όπου στις 6 Μαΐου θ΄ αντιμετωπίσει την Οσασούνα στο στάδιο «Καρτούχα» της Σεβίλης.

Σε «παράσταση για ένα ρόλο» μετέτρεψε η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι τον δεύτερο ημιτελικό του clasico στη Βαρκελώνη. Την αρχή έκανε ο Βινίσιους Τζούνιορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν ισοφάρισε το σκορ της ήττας της Ρεάλ στο πρώτο ματς, για ν΄ ακολουθήσει στο δεύτερο ημίχρονο μία μοναδική παράσταση από τον Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Γάλλος στράικερ, ο οποίος προσπέρασε τον Τσάβι, νυν προπονητή της Μπαρτσελόνα, σε συμμετοχές σε clasico (43), με τα τρία τέρματα που πέτυχε έφτασε τα 16 στα «αιώνια» ντέρμπι των δύο ομάδων, άφησε πίσω του τον Φέρεντς Πούσκας (14) και τον Ραούλ Γκονζάλεθ (15) και είναι, πλέον, τέταρτος στη σχετική λίστα, πίσω τους Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Κριστιάνο Ρονάλντο (από 18 ο καθένας) και Μέσι (26).

Οι «μπλαουγκράνα» ήταν το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό, αλλά όπως αποδείχθηκε μόνο... στα χαρτιά. Προέρχονταν από τρεις σερί νίκες απέναντι στους Μαδριλένους, σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις (Σούπερ καπ, Κύπελλο, πρωτάθλημα), ωστόσο, ο Μπενζεμά και οι συμπαίκτες του έδωσαν ένα πραγματικό ρεσιτάλ.

Η Ρεάλ επιστρέφει και είναι το απόλυτο φαβορί, πλέον, για την κατάκτηση του πρώτου Copa del Rey μετά από εννέα χρόνια.

