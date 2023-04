Αθλητικά

ΝΒΑ: Οι Μπακς εξασφάλισαν το απόλυτο πλεονέκτημα στα play off

Τα «ελάφια» αν και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεπέρασαν και το εμπόδιο των «ταύρων» και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 58-22.

Το καλύτερο ρεκόρ της κανονικής περιόδου και το απόλυτο πλεονέκτημα στα playoffs εξασφάλισαν οι Μπακς μετά τη νίκη τους επί των Μπουλς με 105-92. Τα «ελάφια» ανέβηκαν στο 58-22 και στα τελευταία δύο ματς (Γκρίζλις εντός και Ράπτορς εκτός) ο προπονητής της ομάδας αναμένεται να ξεκουράσει την ομάδα.

Αντίθετα οι Μπουλς έπεσαν στο 38-42 αλλά είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο play-in tournament όπου με δύο νίκες θα καταλάβουν την 8η θέση και θα αντιμετωπίσουν τους Μπακς στον πρώτο γύρο των playoffs.

Στην αναμέτρηση δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως και οι Γκρέισον Άλεν και Πατ Κόνατον ενώ τραυματίστηκε και αποχώρησε ο Κρις Μίντλετον.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπόμπι Πόρτις με 27 πόντους και 13 ριμπάουντ ενώ 26 πόντους πρόσθεσε ο Μπρουκ Λόπεζ και 20 πόντους με 15 ασίστ και 8 ριμπάουντ ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Για τους «ταύρους» ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 21 πόντους και 11 ριμπάουντ ενώ 13 πόντους (5/17 σουτ) σημείωσε ο Ζακ ΛαΒίν και 8 πόντους (3/12 σουτ) ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

