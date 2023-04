Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας - ΕΕΣ: Ενημερωτική δράση στο Σύνταγμα

Η συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας (7/4) διοργανώνοντας μεγάλη δράση Προαγωγής Υγείας την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρες 10-2 μ.μ., στην Πλατεία Συντάγματος.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας, στελεχωμένη από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρό και εθελοντές του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ, θα βρίσκεται την Παρασκευή το πρωί, από τις 10 έως τις 2 μ.μ., σε κεντρικό σημείο της Πλατείας Συντάγματος, πλησίον της εισόδου του Μετρό, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την αξία της υιοθέτησης υγειών προτύπων συμπεριφοράς για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δράσης θα πραγματοποιούνται μετρήσεις σακχάρου και αναλυτική ενημέρωση για υγιεινή διατροφή που προφυλάσσει και θωρακίζει τον οργανισμό από διαφόρων ειδών ασθένειες.

Επίσης, θα γίνει ενημέρωση στον κόσμο για την σπουδαιότητα της στοματικής υγείας, με τη συμμετοχή οδοντιάτρου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη Πρώτων Βοηθειών, με χρήση προπλάσματος, προκειμένου οι πολίτες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις Πρώτες Βοήθειες και να δοκιμασθούν σε αυτές, καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ.

Υπενθυμίζεται ότι η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας εορτάζεται από το 1950 για να μας υπενθυμίζει πως το αγαθό της Δημόσιας Υγείας είναι το σημαντικότερο όλων και αποτελεί βασική προτεραιότητα η προάσπιση και η συνεχής αναβάθμισή του. Το φετινό θέμα είναι: «Χτίζοντας έναν πιο δίκαιο και πιο υγιή κόσμο».

